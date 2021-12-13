https://ria.ru/20211213/s-500-1763504681.html

Индия может стать первым государством в списке на покупку C-500

Индия может стать первым государством в списке на покупку C-500 - РИА Новости, 13.12.2021

Индия может стать первым государством в списке на покупку C-500

Индия может стать первой в списке на покупку С-500, после того, как их в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если изъявит такое желание,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:45

2021-12-13T16:45

2021-12-13T16:46

индия

вооруженные силы рф

с-500 "прометей"

юрий борисов (вице-премьер)

россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Индия может стать первой в списке на покупку С-500, после того, как их в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если изъявит такое желание, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства", - сказал Борисов в интервью телеканалу РБК.Он уточил, что Россия будет экспортировать С-500 только после того, как эти системы в необходимом количестве насытят российские войска.Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, но в настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы.В скором времени ожидается поставка в войска РФ системы С-500 "Прометей". В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

https://ria.ru/20211201/zrk-1761694889.html

https://ria.ru/20211113/s-550-1758871100.html

индия

россия

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индия, вооруженные силы рф, с-500 "прометей", юрий борисов (вице-премьер), россия