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В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа - РИА Новости, 13.12.2021
В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
"Роснефть" очень рассчитывает получить доступ к экспорту газа из России, так как это принесет доходы в бюджет и одновременно будет соответствовать европейскому... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T00:40
2021-12-13T00:40
экономика
европа
германия
игорь сечин
дмитрий песков
александр новак
евросоюз
роснефть
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Роснефть" очень рассчитывает получить доступ к экспорту газа из России, так как это принесет доходы в бюджет и одновременно будет соответствовать европейскому законодательству, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро."Если говорить о газовой отрасли России, то дело тут не только в дополнительных плюсах для государственного бюджета страны, но и в европейских правилах торговли. Я имею в виду требования Третьего энергопакета. Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли – положительный момент для России", - также рассказал Касимиро.По его словам, нынешний энергокризис наглядно показывает, что либерализация газового рынка - жизненно важный вопрос. Так, "Газпром" поставляет газ по долгосрочным контрактам со множеством гарантий и страхует нижнюю планку потребления, однако не может закрывать резкий рост спроса, который происходит на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков. В итоге, добавил он, Европа вынуждена возвращаться к углю.Он пояснил, что в либерализации газового сектора важным моментом является разделение транспортировки и производства углеводородов. Этот принцип уже реализован в России в нефтяной отрасли, но не в газовой. Монополия создает асимметричное преимущество, позволяет проводить перекрестное субсидирование между разными уровнями бизнеса: добыча, транспортировка, хранение, реализация на внутреннем и внешнем рынках.Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток — 2" в объеме 10 миллиардов кубометров. Глава "Роснефти" Игорь Сечин объяснял это тем, что поставки помогут справиться с энергокризисом в Европе, а также принесут дополнительный доход в бюджет РФ.Также получение такого разрешение может способствовать сертификации газопровода "Северный поток — 2". Третий энергетический пакет был принят в Евросоюзе в 2009 году, одно из его требований - анбандлинг, то есть разделение компаний, которые занимаются добычей газа и его транспортировкой по трубопроводу. Также закон ЕС требует гарантировать доступ третьих сторон к поставкам по трубе. Чтобы соответствовать третьему энергопакету, оператор "Северного потока — 2", швейцарская Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора в Федеральное сетевое агентство Германии.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать тему доступа "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа в Европу, сообщал в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в декабре СМИ писали, что поручение необходимо проработать к марту 2022 года.
https://ria.ru/20211207/rosneft-1762552744.html
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экономика, европа, германия, игорь сечин, дмитрий песков, александр новак, евросоюз, роснефть, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
00:40 13.12.2021
 
В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа

Вице-президент "Роснефти" Касимиро: компания рассчитывает на доступ к экспорту газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Роснефть" очень рассчитывает получить доступ к экспорту газа из России, так как это принесет доходы в бюджет и одновременно будет соответствовать европейскому законодательству, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"Мы очень рассчитываем на положительное решение по данному вопросу", - ответил он на вопрос о шансах "Роснефти" получить доступ к экспорту газа в интервью газете "Ведомости".

"Если говорить о газовой отрасли России, то дело тут не только в дополнительных плюсах для государственного бюджета страны, но и в европейских правилах торговли. Я имею в виду требования Третьего энергопакета. Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли – положительный момент для России", - также рассказал Касимиро.
По его словам, нынешний энергокризис наглядно показывает, что либерализация газового рынка - жизненно важный вопрос. Так, "Газпром" поставляет газ по долгосрочным контрактам со множеством гарантий и страхует нижнюю планку потребления, однако не может закрывать резкий рост спроса, который происходит на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков. В итоге, добавил он, Европа вынуждена возвращаться к углю.
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Он пояснил, что в либерализации газового сектора важным моментом является разделение транспортировки и производства углеводородов. Этот принцип уже реализован в России в нефтяной отрасли, но не в газовой. Монополия создает асимметричное преимущество, позволяет проводить перекрестное субсидирование между разными уровнями бизнеса: добыча, транспортировка, хранение, реализация на внутреннем и внешнем рынках.
Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток — 2" в объеме 10 миллиардов кубометров. Глава "Роснефти" Игорь Сечин объяснял это тем, что поставки помогут справиться с энергокризисом в Европе, а также принесут дополнительный доход в бюджет РФ.
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Также получение такого разрешение может способствовать сертификации газопровода "Северный поток — 2". Третий энергетический пакет был принят в Евросоюзе в 2009 году, одно из его требований - анбандлинг, то есть разделение компаний, которые занимаются добычей газа и его транспортировкой по трубопроводу. Также закон ЕС требует гарантировать доступ третьих сторон к поставкам по трубе. Чтобы соответствовать третьему энергопакету, оператор "Северного потока — 2", швейцарская Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора в Федеральное сетевое агентство Германии.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать тему доступа "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа в Европу, сообщал в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в декабре СМИ писали, что поручение необходимо проработать к марту 2022 года.
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