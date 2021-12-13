https://ria.ru/20211213/revaktsinatsiya-1763495912.html

Сенатор призвала доверять российским специалистам в вопросе ревакцинации

Сенатор призвала доверять российским специалистам в вопросе ревакцинации - РИА Новости, 13.12.2021

Сенатор призвала доверять российским специалистам в вопросе ревакцинации

В вопросах вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует руководствоваться позицией российских специалистов, в нашей стране очень сильные инфекционисты,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:05

2021-12-13T16:05

2021-12-13T16:05

распространение коронавируса

общество

совет федерации рф

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В вопросах вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует руководствоваться позицией российских специалистов, в нашей стране очень сильные инфекционисты, заявила РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Ирина Петина.Ранее в Таиланде приняли решение уменьшить период между второй дозой вакцины от ковида и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за распространения омикрон-штамма. В конце ноября Британия по этой же причине приняла решение уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев."Я бы полагалась на мнение наших специалистов и позицию ВОЗ. Инфекционисты у нас очень сильные", - сказала Петина. Она также подчеркнула, что в России сильная школа микробиологии. Сенатор напомнила, что по данным ВОЗ, омикрон-штамм переносится гражданами достаточно легко, на сегодняшний день не зафиксированы летальные исходы."Нужно исходить из позиции наших специалистов, контролировать уровень антител в крови граждан", - сказала законодатель. По ее словам, при установлении сроков действия сертификатов и ревакцинации "наши врачи не стали бы рисковать здоровьем россиян".В РФ сертификат о вакцинации от ковида действует в течение года, однако врачи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев.

https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761442621.html

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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19