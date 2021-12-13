15:42 13.12.2021 (обновлено: 23:55 13.12.2021)
ДНР и ЛНР не будут участвовать в референдуме по Донбассу, заявили в Раде
Спикер Рады Стефанчук: референдум по Донбассу пройдет только на подконтрольной территории
КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Украинские граждане смогут проголосовать на референдуме по Донбассу только на территории, подконтрольной Киеву, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины по Донбассу простая — мир через силу.
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"В законе о всеукраинском референдуме предусмотрена эта ситуация (наличия неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. — Прим. ред). Когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить всеукраинский референдум, они могут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина", — сказал Стефанчук. Трансляцию вел телеканал "Рада".
По его словам, участие в референдуме для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет организовано по примеру выборов — для того, чтобы проголосовать, они будут должны приехать на подконтрольную Киеву территорию.
"Я думаю, что для каждого гражданина, который может иметь такое волеизъявление, будут созданы все условия, как это осуществлялось во время выборов, тот же механизм", — сказал Стефанчук.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не будет ли референдум о Донбассе противоречить украинскому законодательству, запрещающему выносить на всеукраинское голосование вопросы территориальной целостности, Стефанчук заявил, что все будет зависеть от формулировки вопроса.