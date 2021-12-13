https://ria.ru/20211213/razvorot-1763237486.html

Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную

Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную - РИА Новости, 13.12.2021

Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную

Споры водителей с инспекторами ДПС по вопросам пересечения разметки не редки и, как правило, касаются трактовки поведения автомобилиста на дороге, рассказал... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T02:15

2021-12-13T02:15

2021-12-13T02:15

общество

авто

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Споры водителей с инспекторами ДПС по вопросам пересечения разметки не редки и, как правило, касаются трактовки поведения автомобилиста на дороге, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Однако в некоторых случаях водителю могут простить подобное нарушение ПДД. Такие ситуации прописаны в законе. Речь идет о случаях крайней необходимости, например, если пассажиру нужна срочная медицинская помощь.Иными словами, инспектор ГИБДД простит водителю разворот через две сплошные, если тот везёт роженицу в больницу. Важно помнить, что случаи крайней необходимости являются исключительными, а самым проверенным способом избежать проблем остается следование правилам дорожного движения, заключил юрист.

https://ria.ru/20211117/lishenie-1759384422.html

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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат)