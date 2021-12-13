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Экс-спикер Рады призвал всех желающих присоединяться к его команде
Экс-спикер Рады призвал всех желающих присоединяться к его команде - РИА Новости, 13.12.2021
Экс-спикер Рады призвал всех желающих присоединяться к его команде
Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что набирает политическую команду и призвал всех желающих присоединиться к его политической силе. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:37
2021-12-13T17:29
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий разумков
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КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что набирает политическую команду и призвал всех желающих присоединиться к его политической силе.Ранее Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию. Согласно последним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то партия Разумкова прошла бы в Верховную раду, преодолев пятипроцентный проходной барьер. Также, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского."Я знаю о том, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников, и уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пришло время расширяться и привлекать в команду людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также анонсировал свой тур по областям Украины. Как будет называться партия Разумкова, пока неизвестно.Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли 25 депутатов.Выборы в Раду пройдут в 2023 году.
https://ria.ru/20211110/razumkov-1758367685.html
https://ria.ru/20211009/imperator-1753779614.html
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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков
16:37 13.12.2021 (обновлено: 17:29 13.12.2021)
 
Экс-спикер Рады призвал всех желающих присоединяться к его команде

Экс-спикер Рады Разумков призвал всех желающих присоединяться к его политической силе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что набирает политическую команду и призвал всех желающих присоединиться к его политической силе.
Ранее Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию. Согласно последним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то партия Разумкова прошла бы в Верховную раду, преодолев пятипроцентный проходной барьер. Также, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского.
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"Я знаю о том, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников, и уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пришло время расширяться и привлекать в команду людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также анонсировал свой тур по областям Украины. Как будет называться партия Разумкова, пока неизвестно.
Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли 25 депутатов.
Выборы в Раду пройдут в 2023 году.
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