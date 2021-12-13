16:37 13.12.2021 (обновлено: 17:29 13.12.2021)
Экс-спикер Рады призвал всех желающих присоединяться к его команде
Экс-спикер Рады Разумков призвал всех желающих присоединяться к его политической силе
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что набирает политическую команду и призвал всех желающих присоединиться к его политической силе.
Ранее Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию. Согласно последним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то партия Разумкова прошла бы в Верховную раду, преодолев пятипроцентный проходной барьер. Также, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского.
"Я знаю о том, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников, и уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пришло время расширяться и привлекать в команду людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также анонсировал свой тур по областям Украины. Как будет называться партия Разумкова, пока неизвестно.
Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли 25 депутатов.
Выборы в Раду пройдут в 2023 году.