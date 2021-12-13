https://ria.ru/20211213/raketa-1763483238.html

Разгонный блок "Бриз-М" отделился от ракеты "Протон-М"

Разгонный блок "Бриз-М" отделился от ракеты "Протон-М" - РИА Новости, 13.12.2021

Разгонный блок "Бриз-М" отделился от ракеты "Протон-М"

Ракета "Протон-М", стартовавшая с Байконура, вывела на промежуточную орбиту разгонный блок "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:19

2021-12-13T15:19

2021-12-13T16:45

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протон-м

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ракета "Протон-М", стартовавшая с Байконура, вывела на промежуточную орбиту разгонный блок "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Ракета стартовала с космодрома Байконур в 15.07 мск. Разгонному блоку предстоит включить двигательную установку пять раз, чтобы вывести спутники на требуемые орбиты. "Экспресс-АМУ7" отделится от "Бриза-М" через 17 часов 50 минут после пуска, "Экспресс-АМУ3" - еще через 17 минут.Спутники долетят до места назначения с помощью собственных двигательных установок. Для "Экспресса-АМУ7" этот процесс займет не более 56 суток, а для "Экспресса-АМУ3" - до 59 суток.Ранее пуск неоднократно переносился. Это был второй старт тяжелого "Протона" в 2021 году.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.

https://ria.ru/20211213/raketa-1763393792.html

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роскосмос, космос - риа наука, протон-м