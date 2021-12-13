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Комиссия разрешила заправку ракеты "Протон-М" перед пуском на Байконуре
Комиссия разрешила заправку ракеты "Протон-М" перед пуском на Байконуре - РИА Новости, 13.12.2021
Комиссия разрешила заправку ракеты "Протон-М" перед пуском на Байконуре
Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3", ракету допустили к... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:06
2021-12-13T09:06
байконур (город)
информационные спутниковые системы
роскосмос
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протон-м
бриз-м
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3", ракету допустили к заправке и пуску, сообщает в понедельник "Роскосмос"."Принято решение о допуске ракеты к заправке топливом и пуску в 15.07 мск. Приблизительно за шесть часов до старта на космодроме начнутся операции по заправке баков "Протона-М" компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня", - говорится в сообщении.С ноября пуск переносился три раза: последняя дата была назначена на 12 декабря и затем изменена на 13-е число того же месяца из-за некоего замечания к разгонному блоку "Бриз-М", уже не первого. К этому моменту ракету уже установили на стартовом столе, но затем сняли. После устранения замечания ракету вернули на старт 11 декабря.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в этом году.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
https://ria.ru/20211208/kosmos-1762791104.html
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байконур (город), информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, протон-м, бриз-м, россия
09:06 13.12.2021
 
Комиссия разрешила заправку ракеты "Протон-М" перед пуском на Байконуре

Комиссия допустила ракету "Протон-М" со спутниками связи к заправке и пуску на Байконуре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмодром "Байконур"
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3", ракету допустили к заправке и пуску, сообщает в понедельник "Роскосмос".
"Принято решение о допуске ракеты к заправке топливом и пуску в 15.07 мск. Приблизительно за шесть часов до старта на космодроме начнутся операции по заправке баков "Протона-М" компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня", - говорится в сообщении.
Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японские космические туристы Юсаку Маэзава (слева) и Йозо Хирано (справа) перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконур - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:43Наука
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С ноября пуск переносился три раза: последняя дата была назначена на 12 декабря и затем изменена на 13-е число того же месяца из-за некоего замечания к разгонному блоку "Бриз-М", уже не первого. К этому моменту ракету уже установили на стартовом столе, но затем сняли. После устранения замечания ракету вернули на старт 11 декабря.
Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в этом году.
Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
Пристыковка модуля Причал к МКС
26 ноября, 18:21
Модуль "Причал" пристыковался к МКС
 
Байконур (город)Информационные спутниковые системыРоскосмосКосмос - РИА НаукаПротон-МБриз-МРоссия
 
 
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