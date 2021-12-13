https://ria.ru/20211213/rabota-1763488301.html
Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии
Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии - РИА Новости, 13.12.2021
Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии
Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:37
2021-12-13T15:37
2021-12-13T15:37
в мире
работа
украина
словакия
чехия
румыния
германия
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КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии."Приоритеты в выборе стран для временной или постоянной работы несколько иные: первое место снова заняла Германия (48%), далее следует Чехия (38%), затем с одинаковым результатом – Австрия (32%) и Польша (31%)", - говорится в опросе.Кроме того, почти каждый четвертый респондент выбрал бы для работы Литву (24%), а каждый пятый – Словакию (22%). Только 13% назвали Венгрию, 8% – Румынию, 7% – Молдавию.Около трети опрошенных (33%) не выбрали бы ни одну из предложенных центральноевропейских стран. В целом, по данным опроса, мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%.
https://ria.ru/20211213/partiya-1763478077.html
украина
словакия
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РИА Новости
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в мире, работа, украина, словакия, чехия, румыния, германия
Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии
"Демократические инициативы": почти половина украинцев хотела бы работать в Германии