https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763505247.html

Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах

Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 13.12.2021

Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:44

2021-12-13T16:44

2021-12-13T17:19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков."В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках", - сказал Жуков по итогам Совета Думы.Также во вторник профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит к первому чтению данный законопроект с участием вице-премьера РФ Татьяной Голиковой, комитетами по охране здоровья, по обороне, по промышленности и торговле, а также представителями медицинского сообщества и пациентов.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.

https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763500712.html

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