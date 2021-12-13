16:44 13.12.2021 (обновлено: 17:19 13.12.2021)
Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах
Госдума назначила дату рассмотрения проекта о QR-кодах в общественных местах на 16 декабря
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
"В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках", - сказал Жуков по итогам Совета Думы.
Также во вторник профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит к первому чтению данный законопроект с участием вице-премьера РФ Татьяной Голиковой, комитетами по охране здоровья, по обороне, по промышленности и торговле, а также представителями медицинского сообщества и пациентов.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.