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Закон о QR-кодах не коснется детей, заявила Голикова
Закон о QR-кодах не коснется детей, заявила Голикова - РИА Новости, 13.12.2021
Закон о QR-кодах не коснется детей, заявила Голикова
ПЦР-тестирование детей на коронавирус в настоящее время никто не может требовать, закон о QR-кодах их не касается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:28
2021-12-13T16:28
2021-12-13T16:41
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ПЦР-тестирование детей на коронавирус в настоящее время никто не может требовать, закон о QR-кодах их не касается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы. На заседании СПЧ 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.
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РИА Новости
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общество, коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
16:28 13.12.2021 (обновлено: 16:41 13.12.2021)
Закон о QR-кодах не коснется детей, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: мы не будем требовать от детей ПЦР-тестов и QR-кодов