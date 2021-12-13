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Минтранс продолжит проработку проекта о QR-кодах на транспорте
Минтранс продолжит проработку проекта о QR-кодах на транспорте - РИА Новости, 13.12.2021
Минтранс продолжит проработку проекта о QR-кодах на транспорте
Минтранс России займется проработкой отдельных положений проекта закона о QR-кодах на транспорте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомство. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T02:39
2021-12-13T02:39
2021-12-13T04:03
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Минтранс России займется проработкой отдельных положений проекта закона о QR-кодах на транспорте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомство.Отмечается, что министерство не стало дожидаться завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению документа в первом чтении в Госдуме и сразу провело обсуждение с парламентариями, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Он объяснил такое решение результатом диалога нижней части парламента с правительством, а также мнениями субъектов федерации и граждан.
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02:39 13.12.2021 (обновлено: 04:03 13.12.2021)
Минтранс продолжит проработку проекта о QR-кодах на транспорте
РБК: Минтранс продолжит проработку отдельных положений проекта о QR-кодах на транспорте