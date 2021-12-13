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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения - РИА Новости, 13.12.2021

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T00:18

2021-12-13T00:18

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вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, такое решение связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством и учета мнений регионов и россиян.Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, а все риски тщательно взвесят.

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