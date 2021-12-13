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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения - РИА Новости, 13.12.2021
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T00:18
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транспорт
россия
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вячеслав володин
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, такое решение связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством и учета мнений регионов и россиян.Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, а все риски тщательно взвесят.
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общество, москва, транспорт, россия, qr-код, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:18 13.12.2021 (обновлено: 01:40 13.12.2021)
 
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Спикер ГД Володин: законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", — добавил Володин.

По его словам, такое решение связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством и учета мнений регионов и россиян.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, а все риски тщательно взвесят.
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