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Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте - РИА Новости, 13.12.2021
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте
Депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19, сообщил спикер Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:09
2021-12-13T17:27
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19, сообщил спикер Вячеслав Володин."Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", — написал он в своем телеграм-канале.Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, обсуждение отложено на неопределенный срок."Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. На сегодняшний день законопроект не готов к принятию", — отметил он, его слова цитирует пресс-служба партии. Кроме того, сообщил он, единороссы обобщили все предложения, в частности, они касаются перечня противопоказаний для прививки и экстренных случаев, когда цифровые сертификаты не требуются. Турчак охарактеризовал диалог с правительством как конструктивный и добавил, что партия подготовит ко второму чтению дополнительные инициативы."Наша основная задача — защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", — заключил политик. О том, что законопроект о QR-кодов в самолетах и поездах отправят на доработку, Володин говорил в понедельник. Он объяснил это позицией регионов и самих россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что необдуманных шагов по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.В Кремле, поясняя решение парламентариев, напомнили о точке зрения главы государства по этому поводу: приоритет — интересы людей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что необходимость антиковидных мер не должна вызывать "существенных неудобств и неприятностей" для граждан, и добавил, что "людей слышат".Кабинет министров в ноябре внес в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
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коронавирус в россии, общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, qr-код
16:09 13.12.2021 (обновлено: 17:27 13.12.2021)
 
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкСотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет у пассажира наличие QR-кода
Сотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет у пассажира наличие QR-кода - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19, сообщил спикер Вячеслав Володин.
"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", — написал он в своем телеграм-канале.
Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.
По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, обсуждение отложено на неопределенный срок.
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"Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. На сегодняшний день законопроект не готов к принятию", — отметил он, его слова цитирует пресс-служба партии.
Кроме того, сообщил он, единороссы обобщили все предложения, в частности, они касаются перечня противопоказаний для прививки и экстренных случаев, когда цифровые сертификаты не требуются. Турчак охарактеризовал диалог с правительством как конструктивный и добавил, что партия подготовит ко второму чтению дополнительные инициативы.
"Наша основная задача — защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", — заключил политик.
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Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах
О том, что законопроект о QR-кодов в самолетах и поездах отправят на доработку, Володин говорил в понедельник. Он объяснил это позицией регионов и самих россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что необдуманных шагов по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.
В Кремле, поясняя решение парламентариев, напомнили о точке зрения главы государства по этому поводу: приоритет — интересы людей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что необходимость антиковидных мер не должна вызывать "существенных неудобств и неприятностей" для граждан, и добавил, что "людей слышат".
Кабинет министров в ноябре внес в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
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13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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