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КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов

КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов - РИА Новости, 13.12.2021

КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов

Фракция КПРФ в Госдуме не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:47

2021-12-13T13:47

2021-12-13T13:54

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил лидер партии Геннадий Зюганов."Мы приняли решение не поддерживать этот законопроект (о введении QR-кодов в общественных местах)", - сказал Зюганов журналистам.

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2021

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