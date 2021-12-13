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КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов
КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов - РИА Новости, 13.12.2021
КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов
Фракция КПРФ в Госдуме не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:47
2021-12-13T13:47
2021-12-13T13:54
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил лидер партии Геннадий Зюганов."Мы приняли решение не поддерживать этот законопроект (о введении QR-кодов в общественных местах)", - сказал Зюганов журналистам.
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13:47 13.12.2021 (обновлено: 13:54 13.12.2021)
КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах, заявил Зюганов
Зюганов: КПРФ не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах