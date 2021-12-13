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В Кремле объяснили необходимость доработки проекта о QR-кодах на транспорте

В Кремле объяснили необходимость доработки проекта о QR-кодах на транспорте - РИА Новости, 13.12.2021

В Кремле объяснили необходимость доработки проекта о QR-кодах на транспорте

Отправленный на доработку законопроект о QR-кодах на транспорте на нынешней стадии не может гарантировать отсутствие негативных последствий для людей, заявил... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:45

2021-12-13T13:45

2021-12-13T13:45

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Отправленный на доработку законопроект о QR-кодах на транспорте на нынешней стадии не может гарантировать отсутствие негативных последствий для людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян."С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения", - сказал Песков.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.На вопрос, не планирует ли президент, обладающий правом законодательной инициативы, предложить свои изменения этого документа, Песков ответил, что "документ очень сложный"."Он требует очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться... Сначала нужно дождаться итогов работы экспертов - имеются в виду профильные комитеты, непосредственно фракции "Единой России", и правительство", - сказал представитель Кремля.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены.

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