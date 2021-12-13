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В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте

В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте - РИА Новости, 13.12.2021

В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте

Президент Владимир Путин изначально озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте из-за COVID-19: приоритет здесь — интересы людей,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:36

2021-12-13T13:36

2021-12-13T15:12

распространение коронавируса

общество

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин изначально озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте из-за COVID-19: приоритет здесь — интересы людей, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициативу о введении цифровых сертификатов в самолетах и поездах собираются пока снять с рассмотрения. Ее отправят на доработку. Володин объяснил, что это связано с результатом диалога депутатов с правительством и мнениями регионов и россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски. "Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ожидали ли в Кремле такой реакции парламентариев на слова российского лидера. Он отметил, что необходимость антиковидных мер не должна вызывать "существенных неудобств и неприятностей" для граждан, и добавил, что "людей слышат"."С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие. — Прим. ред.) таких негативных последствий для людей очень сложно", — указал пресс-секретарь, объясняя необходимость доработки. Позиция Путина касается и второго предложения: о введении QR-кодов в общественных местах, сообщили в Кремле. Кабинет министров в ноябре внес в нижнюю палату парламента два проекта законов, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.

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общество, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, россия, коронавирус covid-19