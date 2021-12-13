Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763456408.html
В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте
В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте - РИА Новости, 13.12.2021
В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте
Президент Владимир Путин изначально озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте из-за COVID-19: приоритет здесь — интересы людей,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:36
2021-12-13T15:12
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:148:2457:1530_1920x0_80_0_0_75633854b1de552a7997cbd321c95962.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин изначально озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте из-за COVID-19: приоритет здесь — интересы людей, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициативу о введении цифровых сертификатов в самолетах и поездах собираются пока снять с рассмотрения. Ее отправят на доработку. Володин объяснил, что это связано с результатом диалога депутатов с правительством и мнениями регионов и россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски. "Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ожидали ли в Кремле такой реакции парламентариев на слова российского лидера. Он отметил, что необходимость антиковидных мер не должна вызывать "существенных неудобств и неприятностей" для граждан, и добавил, что "людей слышат"."С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие. — Прим. ред.) таких негативных последствий для людей очень сложно", — указал пресс-секретарь, объясняя необходимость доработки. Позиция Путина касается и второго предложения: о введении QR-кодов в общественных местах, сообщили в Кремле. Кабинет министров в ноябре внес в нижнюю палату парламента два проекта законов, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763452657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:0:2109:1581_1920x0_80_0_0_d72e3aa9547bb5859098162a49db7ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, россия, коронавирус covid-19
13:36 13.12.2021 (обновлено: 15:12 13.12.2021)
 
В Кремле напомнили о позиции Путина по QR-кодам на транспорте

Пресс-секретарь президента Песков о QR-кодах: приоритетом являются интересы людей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин изначально озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте из-за COVID-19: приоритет здесь — интересы людей, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициативу о введении цифровых сертификатов в самолетах и поездах собираются пока снять с рассмотрения. Ее отправят на доработку. Володин объяснил, что это связано с результатом диалога депутатов с правительством и мнениями регионов и россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13:21Распространение коронавируса
Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах
"Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ожидали ли в Кремле такой реакции парламентариев на слова российского лидера.
Он отметил, что необходимость антиковидных мер не должна вызывать "существенных неудобств и неприятностей" для граждан, и добавил, что "людей слышат".
"С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие. — Прим. ред.) таких негативных последствий для людей очень сложно", — указал пресс-секретарь, объясняя необходимость доработки.
Позиция Путина касается и второго предложения: о введении QR-кодов в общественных местах, сообщили в Кремле.
Кабинет министров в ноябре внес в нижнюю палату парламента два проекта законов, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадовРоссиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов