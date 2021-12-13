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Песков разъяснил решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
Песков разъяснил решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами - РИА Новости, 13.12.2021
Песков разъяснил решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
Решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами – это признание антител, а не вакцин, хотя работа в этом направлении продолжается, заявил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:34
2021-12-13T13:34
2021-12-13T13:57
общество
распространение коронавируса
дмитрий песков
татьяна голикова
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коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами – это признание антител, а не вакцин, хотя работа в этом направлении продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в понедельник.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода."Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител. Причем вы видите, что здесь наш координационный совет, штаб правительства, говоря простым языком, в данном случае они фиксируют наличие антител. Подчеркиваю, что на Западе их обычно не меряют - это у нас более продвинутая диагностическая система – а на Западе считают, что эти антитела или нет или есть – это собственно о том, о чем Татьяна Алексеевна сегодня рассказывала. Поэтому, это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются", - рассказал Песков.
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13:34 13.12.2021 (обновлено: 13:57 13.12.2021)
Песков разъяснил решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
Песков: выдача QR-кодов привитым иностранными вакцинами – признание антител, а не вакцин