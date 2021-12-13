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"Эсеры" не поддерживают проект о QR-кодах, заявил Миронов
"Эсеры" не поддерживают проект о QR-кодах, заявил Миронов - РИА Новости, 13.12.2021
"Эсеры" не поддерживают проект о QR-кодах, заявил Миронов
Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме не поддерживает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил руководитель... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:23
2021-12-13T13:23
2021-12-13T13:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
qr-код
политика
общество
вячеслав володин
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме не поддерживает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил руководитель фракции Сергей Миронов."Мы будем голосовать против", - сказал Миронов на заседании экспертного совета "Справедливой России - За правду" на тему профилактики коронавируса среди несовершеннолетних.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.Один из проектов - о введении QR-кодов на транспорте - будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.
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13:23 13.12.2021 (обновлено: 13:26 13.12.2021)
"Эсеры" не поддерживают проект о QR-кодах, заявил Миронов
Миронов: "эсеры" не поддерживают законопроект о QR-кодах в общественных местах