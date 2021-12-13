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Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах

Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021

Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что введение норм о QR-кодах может не потребоваться при улучшении РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:21

2021-12-13T13:21

2021-12-13T13:26

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василий пискарев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что введение норм о QR-кодах может не потребоваться при улучшении эпидситуации."Задача главная ведь не в том, чтобы людей ограничить. Это защитные меры против распространения опасной для жизни и здоровья инфекции. Только это. Как будет ситуация исправляться - может, не потребуется введения мер защитных", - сказал Пискарев, комментируя законопроект о QR-кодах в общественных местах.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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