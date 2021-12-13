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Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах
Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021
Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что введение норм о QR-кодах может не потребоваться при улучшении РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:21
2021-12-13T13:21
2021-12-13T13:26
распространение коронавируса
общество
госдума рф
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коронавирус в россии
василий пискарев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что введение норм о QR-кодах может не потребоваться при улучшении эпидситуации."Задача главная ведь не в том, чтобы людей ограничить. Это защитные меры против распространения опасной для жизни и здоровья инфекции. Только это. Как будет ситуация исправляться - может, не потребуется введения мер защитных", - сказал Пискарев, комментируя законопроект о QR-кодах в общественных местах.
РИА Новости
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13:21 13.12.2021 (обновлено: 13:26 13.12.2021)
Депутат назвал условие, при котором не потребуется вводить нормы о QR-кодах
Депутат Пискарев: введение норм о QR-кодах может не потребоваться при улучшении ситуации