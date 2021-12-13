https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763446243.html
Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам
Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам - РИА Новости, 13.12.2021
Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам
Проект закона о введении QR-кодов для переболевших COVID-19 и вакцинированных в общественных местах, вероятно, одобрят не раньше 2022 года, следует из слов... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:01
2021-12-13T13:01
2021-12-13T13:38
госдума рф
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e9d9af80f6af5bbde9ceafb2d5ae1c.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Проект закона о введении QR-кодов для переболевших COVID-19 и вакцинированных в общественных местах, вероятно, одобрят не раньше 2022 года, следует из слов главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева."В первом же чтении 16 декабря, если он будет принят, у нас рассылка (по регионам. — Прим. ред.) месяц для получения предложений ко второму чтению", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о цифровых сертификатах на транспорте собираются пока снять с рассмотрения. Правительство внесло в нижнюю палату парламента две инициативы, предусматривающие использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432948_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_16b3698fb0f65ee9cfd96cb05cca66f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
13:01 13.12.2021 (обновлено: 13:38 13.12.2021)
Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам
Пискарев: законопроект о QR-кодах в общественных местах будет принят только в 2022 году
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Проект закона о введении QR-кодов для переболевших COVID-19 и вакцинированных в общественных местах, вероятно, одобрят не раньше 2022 года, следует из слов главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
"В первом же чтении 16 декабря, если он будет принят, у нас рассылка (по регионам. — Прим. ред.) месяц для получения предложений ко второму чтению", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее спикер Госдумы
Вячеслав Володин заявил, что законопроект о цифровых сертификатах на транспорте собираются пока снять с рассмотрения.
Правительство внесло в нижнюю палату парламента две инициативы, предусматривающие использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.