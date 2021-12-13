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Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам

Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам - РИА Новости, 13.12.2021

Законопроект о QR-кодах после первого чтения разошлют по регионам

Проект закона о введении QR-кодов для переболевших COVID-19 и вакцинированных в общественных местах, вероятно, одобрят не раньше 2022 года, следует из слов... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:01

2021-12-13T13:01

2021-12-13T13:38

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Проект закона о введении QR-кодов для переболевших COVID-19 и вакцинированных в общественных местах, вероятно, одобрят не раньше 2022 года, следует из слов главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева."В первом же чтении 16 декабря, если он будет принят, у нас рассылка (по регионам. — Прим. ред.) месяц для получения предложений ко второму чтению", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о цифровых сертификатах на транспорте собираются пока снять с рассмотрения. Правительство внесло в нижнюю палату парламента две инициативы, предусматривающие использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.

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