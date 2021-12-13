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Иркутские парламентарии предложили 25 поправок к законопроекту о QR-кодах
Иркутские парламентарии предложили 25 поправок к законопроекту о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021
Иркутские парламентарии предложили 25 поправок к законопроекту о QR-кодах
Депутаты законодательного собрания Иркутской области направили в Госдуму 25 поправок к законопроекту "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:58
2021-12-13T12:58
2021-12-13T12:58
распространение коронавируса
общество
иркутская область
вячеслав володин
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владимир васильев
здоровье - общество
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ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Иркутской области направили в Госдуму 25 поправок к законопроекту "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", они касаются применения иностранных вакцин и включения прививки от коронавируса в национальный календарь профпрививок, сообщил РИА Новости представитель ЗС.Парламентарии Иркутской области рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ранее этот документ обсуждался с представителями общественности, медицинского сообщества, Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований."Депутаты утвердили список из 25 поправок. В частности, о разрешении применения на платной основе сертифицированных иностранных вакцин. Это предложение поступило от Общественной палаты региона. Председатель Ассоциации муниципальных образований говорил о целесообразности включения прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Это предложение также было включено в список. Что касается введения электронных сертификатов о вакцинации в общественном транспорте и такси, то эту меру не одобрили. Документ направлен в Государственную думу", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в целом законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" получил положительную оценку. Иркутские парламентарии также предложили утвердить документы о вакцинации и медотводе для людей, не использующих смартфоны и интернет, ужесточить наказание за подделку прививочных сертификатов, уменьшить стоимость ПЦР-тестов, уточнить сроки действия сертификата о вакцинации, который должен выдаваться, в том числе, людям с высоким уровнем антител, предусмотреть страхование жизни за счет средств федерального бюджета всех вакцинируемых.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Отзывы на них должны представить регионы.Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, это связано с результатом диалога ГД с кабмином и мнениями регионов и россиян. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.
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Иркутские парламентарии предложили 25 поправок к законопроекту о QR-кодах
Иркутские парламентарии направили в Госдуму 25 поправок к законопроекту о QR-кодах
ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости.
Депутаты законодательного собрания Иркутской области
направили в Госдуму
25 поправок к законопроекту "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", они касаются применения иностранных вакцин и включения прививки от коронавируса в национальный календарь профпрививок, сообщил РИА Новости представитель ЗС.
Парламентарии Иркутской области рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ранее этот документ обсуждался с представителями общественности, медицинского сообщества, Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований.
"Депутаты утвердили список из 25 поправок. В частности, о разрешении применения на платной основе сертифицированных иностранных вакцин. Это предложение поступило от Общественной палаты региона. Председатель Ассоциации муниципальных образований говорил о целесообразности включения прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Это предложение также было включено в список. Что касается введения электронных сертификатов о вакцинации в общественном транспорте и такси, то эту меру не одобрили. Документ направлен в Государственную думу", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в целом законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" получил положительную оценку. Иркутские парламентарии также предложили утвердить документы о вакцинации и медотводе для людей, не использующих смартфоны и интернет, ужесточить наказание за подделку прививочных сертификатов, уменьшить стоимость ПЦР-тестов, уточнить сроки действия сертификата о вакцинации, который должен выдаваться, в том числе, людям с высоким уровнем антител, предусмотреть страхование жизни за счет средств федерального бюджета всех вакцинируемых.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Отзывы на них должны представить регионы.
Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, это связано с результатом диалога ГД с кабмином и мнениями регионов и россиян. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев
заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.