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Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев

Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев - РИА Новости, 13.12.2021

Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев

Оснований для переноса рассмотрения проекта о введении QR-кодов в общественных местах нет, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:41

2021-12-13T12:41

2021-12-13T12:41

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Оснований для переноса рассмотрения проекта о введении QR-кодов в общественных местах нет, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, если законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет принят в первом чтении, то комитет Госдумы по безопасности будет предлагать ко второму чтению правительству "отшлифовать до конца, чтобы прояснить все вопросы, которые возникают у людей, сделать его удобным, понятным и правильным".Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

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