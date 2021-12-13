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Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев
Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев - РИА Новости, 13.12.2021
Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев
Оснований для переноса рассмотрения проекта о введении QR-кодов в общественных местах нет, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:41
2021-12-13T12:41
2021-12-13T12:41
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Оснований для переноса рассмотрения проекта о введении QR-кодов в общественных местах нет, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, если законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет принят в первом чтении, то комитет Госдумы по безопасности будет предлагать ко второму чтению правительству "отшлифовать до конца, чтобы прояснить все вопросы, которые возникают у людей, сделать его удобным, понятным и правильным".Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.
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Оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах нет, заявил Пискарев
Пискарев: оснований для переноса рассмотрения проекта о QR-кодах в общественных местах нет