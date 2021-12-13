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"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах
"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 13.12.2021
"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах
"Единая Россия" одобряет проект закона о введении QR-кодов в общественных местах при условии его доработки, заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:25
2021-12-13T12:25
2021-12-13T15:24
единая россия
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир васильев
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Единая Россия" одобряет проект закона о введении QR-кодов в общественных местах при условии его доработки, заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев."Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении <...>. Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами", — сказал он журналистам по итогам встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения этой инициативы.Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, предусматривающих использование цифровых сертификатов на транспорте и в общественных местах. QR-коды смогут получить переболевшие COVID-19, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.Как сообщил в понедельник спикер Думы Вячеслав Володин, инициативу о QR-кодах на транспорте собираются пока снять с рассмотрения. Ее отправят на доработку. Он объяснил, что это связано с результатом диалога депутатов с правительством и мнениями регионов и россиян.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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единая россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир васильев, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
12:25 13.12.2021 (обновлено: 15:24 13.12.2021)
"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах
ЕР поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии его доработки