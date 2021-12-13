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"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 13.12.2021

"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

"Единая Россия" одобряет проект закона о введении QR-кодов в общественных местах при условии его доработки, заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:25

2021-12-13T12:25

2021-12-13T15:24

единая россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир васильев

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Единая Россия" одобряет проект закона о введении QR-кодов в общественных местах при условии его доработки, заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев."Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении <...>. Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами", — сказал он журналистам по итогам встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения этой инициативы.Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, предусматривающих использование цифровых сертификатов на транспорте и в общественных местах. QR-коды смогут получить переболевшие COVID-19, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.Как сообщил в понедельник спикер Думы Вячеслав Володин, инициативу о QR-кодах на транспорте собираются пока снять с рассмотрения. Ее отправят на доработку. Он объяснил, что это связано с результатом диалога депутатов с правительством и мнениями регионов и россиян.

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