11:50 13.12.2021 (обновлено: 17:51 13.12.2021)
Проект о QR-кодах на транспорте будут дорабатывать, заявили в ЕР
Глава фракции ЕР Васильев: проект о QR-кодах на транспорте будут дорабатывать
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.
"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", - сказал Васильев журналистам по итогам заседания фракции ЕР с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.
Парламентарий подчеркнул, что законопроект будет дорабатываться с "учетом того, что у нас очень большая страна", так как условия жизни в городах центральной части России сильно отличаются от удаленных регионов, "где не каждую неделю летает вертолет, легкомоторный самолет или ходит какой-то другой транспорт".
"Принятое решение (снять законопроект с рассмотрения - ред.) позволяет работать над документом сейчас в рабочем порядке, без спешки и самое главное - без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным людям", - добавил он.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.