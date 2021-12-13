https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763424907.html

Проект о QR-кодах на транспорте будут дорабатывать, заявили в ЕР

Проект о QR-кодах на транспорте будут дорабатывать, заявили в ЕР - РИА Новости, 13.12.2021

Проект о QR-кодах на транспорте будут дорабатывать, заявили в ЕР

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:50

2021-12-13T11:50

2021-12-13T17:51

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян."Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", - сказал Васильев журналистам по итогам заседания фракции ЕР с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.Парламентарий подчеркнул, что законопроект будет дорабатываться с "учетом того, что у нас очень большая страна", так как условия жизни в городах центральной части России сильно отличаются от удаленных регионов, "где не каждую неделю летает вертолет, легкомоторный самолет или ходит какой-то другой транспорт"."Принятое решение (снять законопроект с рассмотрения - ред.) позволяет работать над документом сейчас в рабочем порядке, без спешки и самое главное - без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным людям", - добавил он.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/transport-1763513952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/vaktsina-1763419491.html

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общество, единая россия, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии