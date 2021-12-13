https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763405756.html
Проект о введении QR-кодов не связан с ограничением прав, заявила Голикова
Проект о введении QR-кодов не связан с ограничением прав, заявила Голикова - РИА Новости, 13.12.2021
Проект о введении QR-кодов не связан с ограничением прав, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:29
2021-12-13T10:29
2021-12-13T10:42
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МОСКВА, 13 дек - РИА новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет."Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет... о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.
https://ria.ru/20211210/moskalkova-1762886726.html
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общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:29 13.12.2021 (обновлено: 10:42 13.12.2021)
Проект о введении QR-кодов не связан с ограничением прав, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: проект о введении QR-кодов не связан с ограничением прав