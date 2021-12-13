https://ria.ru/20211213/putin-1763480430.html
Путин обсудит с правительством меры по снижению загрязнения воздуха
Путин обсудит с правительством меры по снижению загрязнения воздуха - РИА Новости, 13.12.2021
Путин обсудит с правительством меры по снижению загрязнения воздуха
Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином во вторник обсудит реализацию мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщает... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:08
2021-12-13T15:08
2021-12-13T15:24
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином во вторник обсудит реализацию мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого декабря Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основная тема встречи – реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Абрамченко", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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общество, владимир путин, россия
15:08 13.12.2021 (обновлено: 15:24 13.12.2021)
Путин обсудит с правительством меры по снижению загрязнения воздуха
Президент Путин обсудит с правительством меры по снижению загрязнения атмосферного воздуха