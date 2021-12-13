https://ria.ru/20211213/putin-1763455493.html
Путин встретится с главой КС Зорькиным и проведет телефонный разговор
Путин встретится с главой КС Зорькиным и проведет телефонный разговор - РИА Новости, 13.12.2021
Путин встретится с главой КС Зорькиным и проведет телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:31
2021-12-13T13:31
2021-12-13T13:32
политика
владимир путин
дмитрий песков
валерий зорькин
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным и проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня у президента запланирована встреча с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным", - сказал журналистам Песков, говоря о графике президента на понедельник.По его словам, Зорькин традиционно информирует главу государства о том, "чем живет Конституционный суд", встреча обычно приурочена к Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря."Во второй половине дня ожидаем международный телефонный разговор. Президент продолжает телефонную дипломатию", - также сообщил Песков.
https://ria.ru/20211213/peregovory-1763428487.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, валерий зорькин, россия
13:31 13.12.2021 (обновлено: 13:32 13.12.2021)
Путин встретится с главой КС Зорькиным и проведет телефонный разговор
Президент Путин встретится с главой КС Зорькиным и проведет телефонный разговор