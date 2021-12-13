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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211213/puteshestviya-1763399192.html
Названы страны, которые россияне чаще всего выбирают для зимнего отдыха
Названы страны, которые россияне чаще всего выбирают для зимнего отдыха - РИА Новости, 13.12.2021
Названы страны, которые россияне чаще всего выбирают для зимнего отдыха
Самым популярным зарубежным курортом этой зимой у туристов стал Египет, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:37
2021-12-13T19:37
туризм
таиланд
египет
оаэ
турция
венесуэла
доминикана
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самым популярным зарубежным курортом этой зимой у туристов стал Египет, сообщает Level.Travel.Высокий спрос на отдых на берегу Красного моря — туда приобретают туры более 50 процентов пользователей — сформировался менее чем за месяц с момента возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами и продолжает оставаться высоким. Цены на туры в Египет начинаются от 22 тысяч рублей на двоих на семь дней. В стоимость входит перелет из Москвы, проживание в отеле категории три звезды, трансфер, страховка, завтраки и ужины. Питание по системе "все включено" стоит на пару тысяч рублей дороже. Ощутимо выше цены на новогодние праздники — недельная поездка обойдется как минимум в 72 тысячи рублей на двоих.Вслед за Египтом в рейтинге самых популярных зимних маршрутов оказалась Турция. Туда улетят 13 процентов клиентов сервиса. Средний чек — 88 тысяч рублей. В середине декабря стоимость туров начинается от 14 тысяч рублей на двоих на семь дней. Путевка на новогодние праздники обойдется минимум в 73 тысячи рублей.Каждый десятый пользователь выбирает для зимнего отдыха Доминикану. Это направление для российских туристов не новое (зимой 2019 года курорт занимал седьмую строчку среди лидеров продаж), в этом году многие открыли его заново — туроператоры увеличили чартерную программу и за счет этого сформировали выгодные ценовые предложения. Отдохнуть в декабре на Карибах можно вдвоем за 115 тысяч рублей — столько стоит недельный тур с перелетом, страховкой, трансфером и проживанием в гостинице категории четыре звезды с завтраками.Открытие Египта сильнее всего отразилось на спросе на туры в Таиланд, который был самым популярным зимним направлением в допандемийном 2019 году, и ОАЭ.Страна в Юго-Восточной Азии открылась для массовых заездов только в ноябре и не успела составить конкуренцию красноморским курортам. К тому же средний чек на туры в Таиланд почти в два раза выше, чем в Египет — 168 тысяч рублей против 96 тысяч. Поэтому ожидать оттока туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха не приходится.Эмираты, которые в доковидный 2019 год занимали вторую строчку в списке самых популярных зимних направлений, опустились на четвертое место. Туда отправятся этой зимой только восемь процентов пользователей. Средний чек составляет 135 тысяч рублей.Российские курорты этой зимой опустились на пятое место по популярности. Их выбирают семь процентов туристов. Средний чек за отдых – 50 тысяч рублей.В этом году в список стран-лидеров для зимнего отдыха впервые вошла Венесуэла — новое для российских массовых туристов направление. Средний чек — 165 тысяч рублей. Выгоднее всего планировать тур в страну на конец января — в этот период отдохнуть вдвоем десять дней можно, заплатив всего 134 тысячи рублей. На новогодние каникулы цены почти в 2,5 раза выше — они начинаются от 355 тысяч рублей.Также россияне отправляются за пляжным отдыхом зимой в Мексику, Иорданию, на Кубу и Мальдивы.
https://ria.ru/20211115/turtsiya-1759157878.html
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таиланд
египет
оаэ
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таиланд, египет, оаэ, турция, венесуэла, доминикана, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, иордания, мексика, куда поехать, куда можно лететь
19:37 13.12.2021
 
Названы страны, которые россияне чаще всего выбирают для зимнего отдыха

Эксперты: этой зимой российские туристы поедут в Египет, Турцию и Доминикану

© Фото : Александр АндреевСлоны
Слоны - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самым популярным зарубежным курортом этой зимой у туристов стал Египет, сообщает Level.Travel.
Высокий спрос на отдых на берегу Красного моря — туда приобретают туры более 50 процентов пользователей — сформировался менее чем за месяц с момента возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами и продолжает оставаться высоким.
Цены на туры в Египет начинаются от 22 тысяч рублей на двоих на семь дней. В стоимость входит перелет из Москвы, проживание в отеле категории три звезды, трансфер, страховка, завтраки и ужины. Питание по системе "все включено" стоит на пару тысяч рублей дороже. Ощутимо выше цены на новогодние праздники — недельная поездка обойдется как минимум в 72 тысячи рублей на двоих.
Вслед за Египтом в рейтинге самых популярных зимних маршрутов оказалась Турция. Туда улетят 13 процентов клиентов сервиса. Средний чек — 88 тысяч рублей. В середине декабря стоимость туров начинается от 14 тысяч рублей на двоих на семь дней. Путевка на новогодние праздники обойдется минимум в 73 тысячи рублей.
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Каждый десятый пользователь выбирает для зимнего отдыха Доминикану. Это направление для российских туристов не новое (зимой 2019 года курорт занимал седьмую строчку среди лидеров продаж), в этом году многие открыли его заново — туроператоры увеличили чартерную программу и за счет этого сформировали выгодные ценовые предложения.
Отдохнуть в декабре на Карибах можно вдвоем за 115 тысяч рублей — столько стоит недельный тур с перелетом, страховкой, трансфером и проживанием в гостинице категории четыре звезды с завтраками.
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Страна в Юго-Восточной Азии открылась для массовых заездов только в ноябре и не успела составить конкуренцию красноморским курортам. К тому же средний чек на туры в Таиланд почти в два раза выше, чем в Египет — 168 тысяч рублей против 96 тысяч. Поэтому ожидать оттока туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха не приходится.
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Эмираты, которые в доковидный 2019 год занимали вторую строчку в списке самых популярных зимних направлений, опустились на четвертое место. Туда отправятся этой зимой только восемь процентов пользователей. Средний чек составляет 135 тысяч рублей.
Российские курорты этой зимой опустились на пятое место по популярности. Их выбирают семь процентов туристов. Средний чек за отдых – 50 тысяч рублей.
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В этом году в список стран-лидеров для зимнего отдыха впервые вошла Венесуэла — новое для российских массовых туристов направление. Средний чек — 165 тысяч рублей. Выгоднее всего планировать тур в страну на конец января — в этот период отдохнуть вдвоем десять дней можно, заплатив всего 134 тысячи рублей. На новогодние каникулы цены почти в 2,5 раза выше — они начинаются от 355 тысяч рублей.
Также россияне отправляются за пляжным отдыхом зимой в Мексику, Иорданию, на Кубу и Мальдивы.
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