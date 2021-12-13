https://ria.ru/20211213/puteshestviya-1763170324.html
Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями
Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями - РИА Новости, 13.12.2021
Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями
Работник гостиницы рассказал о правилах обслуживания богатых и знаменитых постояльцев, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T04:19
2021-12-13T04:19
2021-12-13T04:19
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Работник гостиницы рассказал о правилах обслуживания богатых и знаменитых постояльцев, сообщает Express.Он работал в очень дорогом отеле на португальской Мадейре, имеющем вековую историю. Гостиница расположена на побережье Атлантики, на скале, в окружении садов. Там останавливается европейский высший свет — политики, члены королевских семей."При подаче еды в ресторане нужно установить с гостем зрительный контакт, — рассказал собеседник издания. — При этом не принято разговаривать с клиентом на отвлеченные темы, но нужно рассказать, какое блюдо подано и из чего оно приготовлено".Обслуживание должно быть индивидуальным и неформальным, отмечает сотрудник гостиницы.Но так было не всегда. До 1990 года при обслуживании постояльцев смотреть им в глаза или задавать вопросы было запрещено.
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мадейра, новости - туризм, отели, гостиницы, туризм
Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями
Сотрудник отеля рассказал, что запрещено делать персоналу в дорогих отелях
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Работник гостиницы рассказал о правилах обслуживания богатых и знаменитых постояльцев, сообщает
Express.
Он работал в очень дорогом отеле на португальской Мадейре, имеющем вековую историю. Гостиница расположена на побережье Атлантики, на скале, в окружении садов. Там останавливается европейский высший свет — политики, члены королевских семей.
"При подаче еды в ресторане нужно установить с гостем зрительный контакт, — рассказал собеседник издания. — При этом не принято разговаривать с клиентом на отвлеченные темы, но нужно рассказать, какое блюдо подано и из чего оно приготовлено".
Обслуживание должно быть индивидуальным и неформальным, отмечает сотрудник гостиницы.
Но так было не всегда. До 1990 года при обслуживании постояльцев смотреть им в глаза или задавать вопросы было запрещено.