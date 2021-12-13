https://ria.ru/20211213/puteshestviya-1763170324.html

Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями

Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями - РИА Новости, 13.12.2021

Сотрудник рассказал о правилах работы в очень дорогих отелях с VIP-гостями

Работник гостиницы рассказал о правилах обслуживания богатых и знаменитых постояльцев, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T04:19

2021-12-13T04:19

2021-12-13T04:19

туризм

мадейра

новости - туризм

отели

гостиницы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/77879/11/778791150_0:43:6048:3445_1920x0_80_0_0_19989b1245b4d5b23e80d05937a1bd94.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Работник гостиницы рассказал о правилах обслуживания богатых и знаменитых постояльцев, сообщает Express.Он работал в очень дорогом отеле на португальской Мадейре, имеющем вековую историю. Гостиница расположена на побережье Атлантики, на скале, в окружении садов. Там останавливается европейский высший свет — политики, члены королевских семей."При подаче еды в ресторане нужно установить с гостем зрительный контакт, — рассказал собеседник издания. — При этом не принято разговаривать с клиентом на отвлеченные темы, но нужно рассказать, какое блюдо подано и из чего оно приготовлено".Обслуживание должно быть индивидуальным и неформальным, отмечает сотрудник гостиницы.Но так было не всегда. До 1990 года при обслуживании постояльцев смотреть им в глаза или задавать вопросы было запрещено.

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

мадейра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мадейра, новости - туризм, отели, гостиницы, туризм