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Наука
https://ria.ru/20211213/protsessor-1763434588.html
В новом процессоре Qualcomm для смартфонов найдена серьезная проблема
В новом процессоре Qualcomm для смартфонов найдена серьезная проблема - РИА Новости, 13.12.2021
В новом процессоре Qualcomm для смартфонов найдена серьезная проблема
Первый смартфон на новой платформе Snapdragon 8 Gen 1 страдает перегревом и троттлингом. Об этом сообщает известный инсайдер Ice Universe. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:29
2021-12-13T12:29
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первый смартфон на новой платформе Snapdragon 8 Gen 1 страдает перегревом и троттлингом. Об этом сообщает известный инсайдер Ice Universe.Речь идет о Moto Edge X30, ставшим первым Android-флагманом с новым процессором Qualcomm. Предварительные результаты тестирования вскрыли неприятную особенность — смартфон испытывает проблемы с перегревом, после чего система принудительно снижает частоту работы чипа, что сказывается на производительности.Проблема, как считает сетевой информатор, не в самом Moto Edge X30. Производитель в нем применил алюминиевую рамку, специально разработанную для более эффективного отвода тепла. Однако устройство сильно нагревается при играх и записи видео в высоком качестве.Платформа Snapdragon 8 Gen 1 представлена в декабре 2021-го. В Qualcomm уверяют, что 4-нанометровый процессор станет на 20 процентов быстрее предшественника и не будет иметь проблем с троттлингом.
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технологии, google android, qualcomm
12:29 13.12.2021
 

В новом процессоре Qualcomm для смартфонов найдена серьезная проблема

© QualcommSnapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 8 Gen 1
© Qualcomm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первый смартфон на новой платформе Snapdragon 8 Gen 1 страдает перегревом и троттлингом. Об этом сообщает известный инсайдер Ice Universe.
Речь идет о Moto Edge X30, ставшим первым Android-флагманом с новым процессором Qualcomm. Предварительные результаты тестирования вскрыли неприятную особенность — смартфон испытывает проблемы с перегревом, после чего система принудительно снижает частоту работы чипа, что сказывается на производительности.
Проблема, как считает сетевой информатор, не в самом Moto Edge X30. Производитель в нем применил алюминиевую рамку, специально разработанную для более эффективного отвода тепла. Однако устройство сильно нагревается при играх и записи видео в высоком качестве.
Платформа Snapdragon 8 Gen 1 представлена в декабре 2021-го. В Qualcomm уверяют, что 4-нанометровый процессор станет на 20 процентов быстрее предшественника и не будет иметь проблем с троттлингом.
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