https://ria.ru/20211213/prokat-1763412959.html
Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 13.12.2021
Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 172 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:03
2021-12-13T11:03
2021-12-13T11:03
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 172 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Большой красный пес Клиффорд" со сборами 75,1 миллионов рублей. В центре сюжета - школьница Эмили, которая по дороге в школу заходит в ярмарочный шатер в парке, где раздают домашних животных в добрые руки. Владелец лавки мистер Бридуэлл показывает девочке щенка с красной шерстью, и она сразу влюбляется в него. Но героиня даже подумать не могла, что на следующее утро обнаружит у себя дома огромного трехметрового пса!На третьем месте мультфильм "Энканто", который собрал 63,1 миллиона рублей за выходные. В волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако обнаружив, что Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники" со сборами 60,9 миллионов рублей. Двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство.На пятом месте - "Матрица" (перевыпуск) со сборами 17,4 миллионов рублей. Режиссерами фильма 199 года были Энди и Лана Вачовски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Джо Пантольяно, Глория Фостер, Маркус.
https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html
https://ria.ru/20211122/encanto-1759816928.html
https://ria.ru/20211210/kino-1762613103.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энди вачовски, лана вачовски, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 172 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома.
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Большой красный пес Клиффорд" со сборами 75,1 миллионов рублей. В центре сюжета - школьница Эмили, которая по дороге в школу заходит в ярмарочный шатер в парке, где раздают домашних животных в добрые руки. Владелец лавки мистер Бридуэлл показывает девочке щенка с красной шерстью, и она сразу влюбляется в него. Но героиня даже подумать не могла, что на следующее утро обнаружит у себя дома огромного трехметрового пса!
На третьем месте мультфильм "Энканто", который собрал 63,1 миллиона рублей за выходные. В волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако обнаружив, что Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники" со сборами 60,9 миллионов рублей. Двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство.
На пятом месте - "Матрица" (перевыпуск) со сборами 17,4 миллионов рублей. Режиссерами фильма 199 года были Энди и Лана Вачовски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Джо Пантольяно, Глория Фостер, Маркус.