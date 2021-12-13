https://ria.ru/20211213/prokat-1763412959.html

Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 13.12.2021

Фильм "Дом Gucci" опять возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 172 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:03

2021-12-13T11:03

2021-12-13T11:03

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 172 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Большой красный пес Клиффорд" со сборами 75,1 миллионов рублей. В центре сюжета - школьница Эмили, которая по дороге в школу заходит в ярмарочный шатер в парке, где раздают домашних животных в добрые руки. Владелец лавки мистер Бридуэлл показывает девочке щенка с красной шерстью, и она сразу влюбляется в него. Но героиня даже подумать не могла, что на следующее утро обнаружит у себя дома огромного трехметрового пса!На третьем месте мультфильм "Энканто", который собрал 63,1 миллиона рублей за выходные. В волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако обнаружив, что Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники" со сборами 60,9 миллионов рублей. Двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство.На пятом месте - "Матрица" (перевыпуск) со сборами 17,4 миллионов рублей. Режиссерами фильма 199 года были Энди и Лана Вачовски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Джо Пантольяно, Глория Фостер, Маркус.

https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html

https://ria.ru/20211122/encanto-1759816928.html

https://ria.ru/20211210/kino-1762613103.html

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энди вачовски, лана вачовски, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть