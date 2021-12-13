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Краснодарский край
https://ria.ru/20211213/programma-1763528313.html
"Южная здравница" увеличила загрузку санаториев Кубани в межсезонье на 15%
"Южная здравница" увеличила загрузку санаториев Кубани в межсезонье на 15% - РИА Новости, 13.12.2021
"Южная здравница" увеличила загрузку санаториев Кубани в межсезонье на 15%
Программа "Южная здравница", которая дает возможность проходить лечение в санаториях со скидками до 50%, позволила увеличить загрузку санаторно-курортных... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:14
2021-12-13T18:14
краснодарский край
лабинск
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Программа "Южная здравница", которая дает возможность проходить лечение в санаториях со скидками до 50%, позволила увеличить загрузку санаторно-курортных организаций на 15%, сообщают краевые власти."Южная здравница" стартовала 1 октября и будет действовать до 1 мая 2022 года. "Благодаря программе загрузка санаторно-курортных организаций за четыре года (в условный "низкий сезон") выросла минимум на 15%", - прокомментировали в администрации региона.Отдых с выгодой"Южная здравница" действует на Кубани с 2018 года. Она была разработана министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к ней подключились десятки санаториев и пансионатов с лечением, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги круглый год и готовы сделать существенные скидки на отдых в межсезонье.В программе участвуют оздоровительные учреждения Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Ейска, Краснодара, Лабинска, Сочи, Темрюкского и Туапсинского районов.Туры от 3 дней до 2 недельЗдравницы в рамках программы разработали оздоровительные туры длительностью от 3 и 7 дней, до двух и трех недель.Так, трехдневные туры рассчитаны на общее оздоровление, включают спа-уход и предназначены для гостей, которые в хотели бы в максимально сжатые сроки поправить свое здоровье. Недельные туры включают комплекс оздоровительных процедур для отдыха и восстановления, а двух- и трехнедельные путевки рассчитаны на большее количество процедур, в зависимости от заболевания.Также природные лечебные ресурсы региона позволяют использовать в процедурах лечебные грязи и минеральные воды местного происхождения. За последние 5 лет в крае было открыто 4 новых бювета с минеральной водой. Всего на территории Кубани функционирует более 55 бюветов.
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html
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лабинск, краснодарский край, анапа
18:14 13.12.2021
 

"Южная здравница" увеличила загрузку санаториев Кубани в межсезонье на 15%

© РИА Новости / Артур ЛебедевСанаторий "Знание" в Сочи
Санаторий Знание в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Программа "Южная здравница", которая дает возможность проходить лечение в санаториях со скидками до 50%, позволила увеличить загрузку санаторно-курортных организаций на 15%, сообщают краевые власти.
"Южная здравница" стартовала 1 октября и будет действовать до 1 мая 2022 года. "Благодаря программе загрузка санаторно-курортных организаций за четыре года (в условный "низкий сезон") выросла минимум на 15%", - прокомментировали в администрации региона.
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3 декабря, 18:03Краснодарский край
На Кубани более 20 санаториев подключились к программе "Южная здравница"

Отдых с выгодой

"Южная здравница" действует на Кубани с 2018 года. Она была разработана министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к ней подключились десятки санаториев и пансионатов с лечением, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги круглый год и готовы сделать существенные скидки на отдых в межсезонье.
В программе участвуют оздоровительные учреждения Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Ейска, Краснодара, Лабинска, Сочи, Темрюкского и Туапсинского районов.
"Санатории разрабатывают и используют самые современные технологии и оборудование. Практически каждая здравница имеет мощный диагностический центр, который позволяет установить верный диагноз на самых ранних стадиях, проконтролировать с ювелирной точностью ход лечения. Постоянно появляются и применяются новые методы лечения, такие как озонотерапия, мезотерапия, лазеролечение, спелеотерапия", - рассказали в Минкурортов края.
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Туры от 3 дней до 2 недель

Здравницы в рамках программы разработали оздоровительные туры длительностью от 3 и 7 дней, до двух и трех недель.
Так, трехдневные туры рассчитаны на общее оздоровление, включают спа-уход и предназначены для гостей, которые в хотели бы в максимально сжатые сроки поправить свое здоровье. Недельные туры включают комплекс оздоровительных процедур для отдыха и восстановления, а двух- и трехнедельные путевки рассчитаны на большее количество процедур, в зависимости от заболевания.
Также природные лечебные ресурсы региона позволяют использовать в процедурах лечебные грязи и минеральные воды местного происхождения. За последние 5 лет в крае было открыто 4 новых бювета с минеральной водой. Всего на территории Кубани функционирует более 55 бюветов.
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