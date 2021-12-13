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Проект "Бизнес молодых" на Кубани продолжат в 2022 году
Проект "Бизнес молодых" на Кубани продолжат в 2022 году - РИА Новости, 13.12.2021
Проект "Бизнес молодых" на Кубани продолжат в 2022 году
Проект "Бизнес молодых" в Краснодарском крае продолжат в 2022 году, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с лучшими выпускниками школы. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:06
2021-12-13T19:06
2021-12-13T19:06
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Проект "Бизнес молодых" в Краснодарском крае продолжат в 2022 году, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с лучшими выпускниками школы.Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал в Краснодарском крае в 2021 году по инициативе губернатора. Он предназначен для начинающих предпринимателей, а также тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес."В Краснодарском крае есть все возможности для развития предпринимательства в самых разных нишах. Приоритетными являются сельхозпроизводство, санаторно-курортная отрасль. Здесь много возможностей для новаторства. Мы заинтересованы в привлечении молодежи и прорывных идей", – сказал Кондратьев, добавив, что проект "продолжат в 2022 году".По словам Кондратьева, программа пользуется большой популярностью, поэтому в следующем году в крае будет запущен третий поток школы "Бизнес молодых".Губернатор акцентировал, что рынок должен быть открыт в первую очередь для местных производителей. "На Кубань едут люди со всей страны, чтобы отдохнуть на нашем побережье. Они хотят покупать местную продукцию, которая уже давно стала брендом – знаком качества. Необходимо соединить интересы производителей с запросами кубанских здравниц. В результате выиграют все – и предприниматели, и отдыхающие", – пояснил глава края.Также в ходе встречи была поднята тема сопровождения бизнес-проектов. Сейчас выпускники школы могут консультироваться с наставниками в течение месяца по тем или иным вопросам после запуска собственного дела. Глава региона поручил доработать схему поддержки начинающих предпринимателей, увеличив время наставничества.
https://ria.ru/20211213/odarennye-1763535261.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости.
Проект "Бизнес молодых" в Краснодарском крае
продолжат в 2022 году, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев
на встрече с лучшими выпускниками школы.
Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал в Краснодарском крае в 2021 году по инициативе губернатора. Он предназначен для начинающих предпринимателей, а также тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес.
"В Краснодарском крае есть все возможности для развития предпринимательства в самых разных нишах. Приоритетными являются сельхозпроизводство, санаторно-курортная отрасль. Здесь много возможностей для новаторства. Мы заинтересованы в привлечении молодежи и прорывных идей", – сказал Кондратьев, добавив, что проект "продолжат в 2022 году".
По словам Кондратьева, программа пользуется большой популярностью, поэтому в следующем году в крае будет запущен третий поток школы "Бизнес молодых".
Губернатор акцентировал, что рынок должен быть открыт в первую очередь для местных производителей. "На Кубань едут люди со всей страны, чтобы отдохнуть на нашем побережье. Они хотят покупать местную продукцию, которая уже давно стала брендом – знаком качества. Необходимо соединить интересы производителей с запросами кубанских здравниц. В результате выиграют все – и предприниматели, и отдыхающие", – пояснил глава края.
Также в ходе встречи была поднята тема сопровождения бизнес-проектов. Сейчас выпускники школы могут консультироваться с наставниками в течение месяца по тем или иным вопросам после запуска собственного дела. Глава региона поручил доработать схему поддержки начинающих предпринимателей, увеличив время наставничества.
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