https://ria.ru/20211213/proekt-1763441922.html

Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы

Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы - РИА Новости, 13.12.2021

Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы

В целом регионы поддерживают законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:43

2021-12-13T12:43

2021-12-13T12:44

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:148:2457:1530_1920x0_80_0_0_75633854b1de552a7997cbd321c95962.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В целом регионы поддерживают законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Поддержка в общей силе имеется, и мы ее наблюдаем, получаем отзывы с регионов. Отзывы в целом в поддержку", - сказал Пискарев журналистам.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763424907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия