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Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы
Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы - РИА Новости, 13.12.2021
Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы
В целом регионы поддерживают законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:43
2021-12-13T12:43
2021-12-13T12:44
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В целом регионы поддерживают законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Поддержка в общей силе имеется, и мы ее наблюдаем, получаем отзывы с регионов. Отзывы в целом в поддержку", - сказал Пискарев журналистам.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.
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общество, россия
12:43 13.12.2021 (обновлено: 12:44 13.12.2021)
Регионы в целом поддерживают проект о QR-кодах, заявили в комитете Госдумы
Глава комитета ГД Пискарев: регионы поддерживают проект о QR-кодах в общественных местах