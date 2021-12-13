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Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19
Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:40
2021-12-13T22:40
2021-12-13T23:08
распространение коронавируса
в мире
норвегия
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничивается число участников мероприятий, об этом говорится в сообщении правительства страны в понедельник вечером.Власти Норвегии выработали меры для сдерживания распространения коронавируса в стране и с ночи 15 декабря ужесточают ограничения. "Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране", - говорится в сообщении правительства.Отмечается, что новые меры выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако они затронут обычную жизнь всех норвежцев."Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме "омикрон", насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Йонаса Гара Стёре.Школы и детские сады переводятся в режим "желтый уровень", университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. В общественных местах, где нет возможности сохранять дистанцию в один метр, вводится требование о ношении масок. Все, кто имеет возможность, должны перейти на удаленный режим работы."Жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается пригласить не более 20 человек, но только один раз, однако при этом необходимо соблюсти требование о метровой социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.Также вводятся ограничения по количеству участников различных мероприятий, в зависимости от того, где они проводятся – в помещении или на улице.По словам Стёре, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения. Прежде всего, бустерную дозу должны получить жители старше 65 лет и имеющие серьезные заболевания.
https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html
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в мире, норвегия, коронавирус covid-19
22:40 13.12.2021 (обновлено: 23:08 13.12.2021)
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19 с 15 декабря
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости.
Власти Норвегии
на фоне стремительного распространения коронавируса
в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничивается число участников мероприятий, об этом говорится в сообщении правительства страны в понедельник вечером.
Власти Норвегии выработали меры для сдерживания распространения коронавируса в стране и с ночи 15 декабря ужесточают ограничения. "Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что новые меры выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако они затронут обычную жизнь всех норвежцев.
"Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме "омикрон
", насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Йонаса Гара Стёре.
Школы и детские сады переводятся в режим "желтый уровень", университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. В общественных местах, где нет возможности сохранять дистанцию в один метр, вводится требование о ношении масок. Все, кто имеет возможность, должны перейти на удаленный режим работы.
"Жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается пригласить не более 20 человек, но только один раз, однако при этом необходимо соблюсти требование о метровой социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.
Также вводятся ограничения по количеству участников различных мероприятий, в зависимости от того, где они проводятся – в помещении или на улице.
По словам Стёре, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения. Прежде всего, бустерную дозу должны получить жители старше 65 лет и имеющие серьезные заболевания.