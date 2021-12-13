Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211213/prodazha-1763571388.html
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19
Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:40
2021-12-13T23:08
распространение коронавируса
в мире
норвегия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148052/20/1480522037_0:317:1348:1075_1920x0_80_0_0_b85a71c070a31d7976d456913e36b9f0.jpg
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничивается число участников мероприятий, об этом говорится в сообщении правительства страны в понедельник вечером.Власти Норвегии выработали меры для сдерживания распространения коронавируса в стране и с ночи 15 декабря ужесточают ограничения. "Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране", - говорится в сообщении правительства.Отмечается, что новые меры выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако они затронут обычную жизнь всех норвежцев."Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме "омикрон", насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Йонаса Гара Стёре.Школы и детские сады переводятся в режим "желтый уровень", университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. В общественных местах, где нет возможности сохранять дистанцию в один метр, вводится требование о ношении масок. Все, кто имеет возможность, должны перейти на удаленный режим работы."Жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается пригласить не более 20 человек, но только один раз, однако при этом необходимо соблюсти требование о метровой социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.Также вводятся ограничения по количеству участников различных мероприятий, в зависимости от того, где они проводятся – в помещении или на улице.По словам Стёре, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения. Прежде всего, бустерную дозу должны получить жители старше 65 лет и имеющие серьезные заболевания.
https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html
https://ria.ru/20211211/omikron-1763237115.html
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148052/20/1480522037_0:190:1348:1201_1920x0_80_0_0_750c07afc52e3fb7d6b2b2f59244c41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, коронавирус covid-19
22:40 13.12.2021 (обновлено: 23:08 13.12.2021)
 
Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19

Норвегия введет запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19 с 15 декабря

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГородская ратуша в Осло
Городская ратуша в Осло - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничивается число участников мероприятий, об этом говорится в сообщении правительства страны в понедельник вечером.
Власти Норвегии выработали меры для сдерживания распространения коронавируса в стране и с ночи 15 декабря ужесточают ограничения. "Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране", - говорится в сообщении правительства.
Члены экипажа самолета китайской авиакомпании в защитных костюмах в аэропорту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 18:57Распространение коронавируса
ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта
Отмечается, что новые меры выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако они затронут обычную жизнь всех норвежцев.
"Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме "омикрон", насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Йонаса Гара Стёре.
Школы и детские сады переводятся в режим "желтый уровень", университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. В общественных местах, где нет возможности сохранять дистанцию в один метр, вводится требование о ношении масок. Все, кто имеет возможность, должны перейти на удаленный режим работы.
"Жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается пригласить не более 20 человек, но только один раз, однако при этом необходимо соблюсти требование о метровой социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.
Также вводятся ограничения по количеству участников различных мероприятий, в зависимости от того, где они проводятся – в помещении или на улице.
По словам Стёре, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения. Прежде всего, бустерную дозу должны получить жители старше 65 лет и имеющие серьезные заболевания.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 03:14
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона"
 
Распространение коронавирусаВ миреНорвегияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадовРоссиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов