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В Самарской области вынесли приговор виновнику ДТП с 12 погибшими

В Самарской области вынесли приговор виновнику ДТП с 12 погибшими - РИА Новости, 13.12.2021

В Самарской области вынесли приговор виновнику ДТП с 12 погибшими

Суд в Самарской области в понедельник приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения водителя грузовика, по чьей вине в ДТП погибли 12 пассажиров... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:14

2021-12-13T16:14

2021-12-13T16:14

происшествия

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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Суд в Самарской области в понедельник приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения водителя грузовика, по чьей вине в ДТП погибли 12 пассажиров микроавтобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Вечером 29 января на 872-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский микроавтобус Citroen. Погибли 12 человек, еще 9 человек, в том числе ребенок, пострадали.По информации прокуратуры, водитель грузовика превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. По данным надзорного ведомства, впоследствии было также установлено, что в поездке водитель грузовика не обеспечил исправное техническое состояние полуприцепа. В частности, в нарушение установленных требований на средней оси полуприцепа были установлены шины различных моделей и рисунков протектора, что стало одним из факторов, повлиявших на совершение ДТП."Сызранский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказала собеседница агентства.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20211212/dtp-1763352141.html

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происшествия, дтп, сызранский район, самарская область, авто, россия