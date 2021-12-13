Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/prigovor-1763492719.html
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика - РИА Новости, 13.12.2021
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбуле Джанашии и Муртази Шадании — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:52
2021-12-13T21:15
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763513293_0:0:806:454_1920x0_80_0_0_1e1a416c6e5d8f35a42531e99ac8e29f.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбуле Джанашии и Муртази Шадании — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика)."Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Шаданию — к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", — сообщили РИА Новости в суде.Представитель прокуратуры во время судебных прений просил назначить каждому на год больше.Ранее присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям: об убийстве группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения информации.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова, чтобы переделить сферы влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "газель", а также мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство. В апреле его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. В январе Генпрокуратура Абхазии заявила, что не может их выдать по запросу Москвы, так как это не предусмотрено законами республики. Также в международном розыске находится Симония.
https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html
https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763513293_53:0:754:526_1920x0_80_0_0_7ef2f261db9455cc761268f127df36dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
15:52 13.12.2021 (обновлено: 21:15 13.12.2021)
 
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

Фигуранты дела об убийстве криминального авторитета Япончика получили 15 и 16 лет колонии

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкДжамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда
Джамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбуле Джанашии и Муртази Шадании — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
"Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Шаданию — к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", — сообщили РИА Новости в суде.
Представитель прокуратуры во время судебных прений просил назначить каждому на год больше.
Ранее присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям: об убийстве группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения информации.
Памятник на могиле криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
00:33
Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова, чтобы переделить сферы влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "газель", а также мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство. В апреле его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. В январе Генпрокуратура Абхазии заявила, что не может их выдать по запросу Москвы, так как это не предусмотрено законами республики. Также в международном розыске находится Симония.
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 14:50
Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадовРоссиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов