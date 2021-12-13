https://ria.ru/20211213/prigovor-1763492719.html

Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика - РИА Новости, 13.12.2021

Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбуле Джанашии и Муртази Шадании — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:52

2021-12-13T15:52

2021-12-13T21:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбуле Джанашии и Муртази Шадании — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика)."Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Шаданию — к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", — сообщили РИА Новости в суде.Представитель прокуратуры во время судебных прений просил назначить каждому на год больше.Ранее присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям: об убийстве группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения информации.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова, чтобы переделить сферы влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "газель", а также мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство. В апреле его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. В январе Генпрокуратура Абхазии заявила, что не может их выдать по запросу Москвы, так как это не предусмотрено законами республики. Также в международном розыске находится Симония.

https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html

https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html

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происшествия, москва