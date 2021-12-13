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Приговор по третьему делу о "Зимней вишне" огласят 20 декабря
Приговор по третьему делу о "Зимней вишне" огласят 20 декабря - РИА Новости, 13.12.2021
Приговор по третьему делу о "Зимней вишне" огласят 20 декабря
Оглашение приговора по третьему делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", по которому проходят начальник госстройнадзора и ее сын, назначено на 20 декабря, сообщили... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:06
2021-12-13T09:06
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровский областной суд
пожар в торговом центре в кемерово
александр мамонтов
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Оглашение приговора по третьему делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", по которому проходят начальник госстройнадзора и ее сын, назначено на 20 декабря, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко."Двадцатого декабря в 11 часов состоится оглашение приговора в отношении обвиняемых Комковой, Чередниченко, Комкова и Шенгерей… Оглашение приговора состоится по адресу: город Кемерово, Химиков, 9 в здании Кемеровского областного суда в связи с организационными моментами", - рассказали в суде.Ранее сообщалось, что гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняемым в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в эксплуатацию, сроки от 8 до 21 года лишения свободы. Дело было направлено в Центральный районный суд Кемерово в феврале 2020 года.По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово, александр мамонтов
09:06 13.12.2021
 
Приговор по третьему делу о "Зимней вишне" огласят 20 декабря

Приговор по третьему делу о пожаре в "Зимней вишне" огласят 20 декабря

© РИА Новости / Александр ПатринВынесение приговоров по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Вынесение приговоров по делу о пожаре в Зимней вишне - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Оглашение приговора по третьему делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", по которому проходят начальник госстройнадзора и ее сын, назначено на 20 декабря, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.
"Двадцатого декабря в 11 часов состоится оглашение приговора в отношении обвиняемых Комковой, Чередниченко, Комкова и Шенгерей… Оглашение приговора состоится по адресу: город Кемерово, Химиков, 9 в здании Кемеровского областного суда в связи с организационными моментами", - рассказали в суде.
Ранее сообщалось, что гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняемым в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в эксплуатацию, сроки от 8 до 21 года лишения свободы. Дело было направлено в Центральный районный суд Кемерово в феврале 2020 года.
Вынесение приговоров по делу о пожаре в Зимней вишне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 11:54Сказано в эфире
"Три составляющие". Юрист о приговоре суда по делу о "Зимней вишне"
По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.
Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
Технический директор комбината ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня 25 марта 2018 года. 16 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 18:02
МЧС оспорило обвинительный приговор пожарным по делу "Зимней вишни"
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровский областной судПожар в торговом центре в КемеровоАлександр Мамонтов
 
 
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