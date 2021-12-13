https://ria.ru/20211213/prichina-1763556161.html

Названа причина смерти Сергея Соловьева

Названа причина смерти режиссера Сергея Соловьева - РИА Новости, 13.12.2021

Названа причина смерти Сергея Соловьева

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили сообщения о смерти режиссера Сергея Соловьева. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T21:21

2021-12-13T21:21

2021-12-13T22:49

культура

общество

мосфильм

вгик

сергей соловьев (режиссер)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763537196_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9ba534595fd3724d280e5757393b6c5f.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили сообщения о смерти режиссера Сергея Соловьева.Других подробностей собеседник агентства не привел.Соловьеву было 77 лет.Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в карельском городе Кемь. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1968-м. Работал на киностудии "Мосфильм" в течение 18 лет, писал сценарии для художественных и документальных картин.Одной из его наиболее известных работ стал фильм "Асса". Среди других кинолент Соловьева — "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст" и "Анна Каренина".

https://ria.ru/20211213/solovev-1763550622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мосфильм, вгик, сергей соловьев (режиссер)