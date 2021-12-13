https://ria.ru/20211213/prichina-1763556161.html
Названа причина смерти Сергея Соловьева
Названа причина смерти режиссера Сергея Соловьева - РИА Новости, 13.12.2021
Названа причина смерти Сергея Соловьева
Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили сообщения о смерти режиссера Сергея Соловьева. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:21
2021-12-13T21:21
2021-12-13T22:49
культура
общество
мосфильм
вгик
сергей соловьев (режиссер)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили сообщения о смерти режиссера Сергея Соловьева.Других подробностей собеседник агентства не привел.Соловьеву было 77 лет.Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в карельском городе Кемь. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1968-м. Работал на киностудии "Мосфильм" в течение 18 лет, писал сценарии для художественных и документальных картин.Одной из его наиболее известных работ стал фильм "Асса". Среди других кинолент Соловьева — "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст" и "Анна Каренина".
https://ria.ru/20211213/solovev-1763550622.html
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общество, мосфильм, вгик, сергей соловьев (режиссер)
21:21 13.12.2021 (обновлено: 22:49 13.12.2021)
Названа причина смерти режиссера Сергея Соловьева
ВГИК рассказал о проблемах с сердцем у умершего на 78-м году жизни режиссера Соловьева