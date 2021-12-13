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Культура
https://ria.ru/20211213/premiere-1763531456.html
На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия"
На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия" - РИА Новости, 13.12.2021
На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия"
В этот понедельник на "России" состоится премьера нового, 21-го по счету, сезона детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:27
2021-12-13T20:27
культура
александр носик
александр мартынов
новости культуры
кино и сериалы
вадим андреев
анна ковальчук
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В этот понедельник на "России" состоится премьера нового, 21-го по счету, сезона детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, сообщили в пресс-службе телеканала. Подполковнику юстиции Марии Швецовой (Ковальчук) предстоит расследовать новые преступления и раскрывать тайны. В этом ей поможет команда высококлассных специалистов. Среди самых запутанных дел — убийство звездной пары фигуристов, расправа над дочерью влиятельного предпринимателя и гражданином Аргентины. Помимо работы над преступлениями, создатели нового сезона "Тайн следствия" также расскажут о личной жизни персонажей. Платонов (Алексеев Камашко) решает сделать Швецовой предложение. Но на горизонте появляется ее бывший муж — Дмитрий Луганский (Мирослав Малич). Дочь главной героини Злата (Злата Ковальчук) преподносит маме очередной "сюрприз" — берется за опасное журналистское расследование. У остальных коллег тоже будет не меньше домашних проблем. Например, Людмила Колонкова (Ольга Павловец), лучшая подруга Марии Сергеевны, выйдя из декрета, начинает разрываться между работой и маленьким сыном. Режиссер нового сезона — Максим Демченко, снявший до этого "Доктора Рихтера. Продолжение" и "Ключ от всех дверей". Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в "Тайнах следствия" также появятся Александр Носик, Павел Савинков, Александр Мартынов и Вадим Андреев.Увидеть, как Мария Швецова вновь берется за дело, можно будет в 21:20 по московскому времени на телеканале "Россия".
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александр носик, александр мартынов, новости культуры, кино и сериалы, вадим андреев, анна ковальчук
20:27 13.12.2021
 
На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия"

На канале "Россия" состоится премьера нового сезона детективного сериала "Тайны следствия"

© Фото : пресс-службой телеканала "Россия 1" Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
Кадр со съемок сериала Тайны следствия - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В этот понедельник на "России" состоится премьера нового, 21-го по счету, сезона детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, сообщили в пресс-службе телеканала.
Подполковнику юстиции Марии Швецовой (Ковальчук) предстоит расследовать новые преступления и раскрывать тайны. В этом ей поможет команда высококлассных специалистов. Среди самых запутанных дел — убийство звездной пары фигуристов, расправа над дочерью влиятельного предпринимателя и гражданином Аргентины.
"Чтобы раскрыть дела, Марии Сергеевне придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность", — говорится в описании новых серий.
Помимо работы над преступлениями, создатели нового сезона "Тайн следствия" также расскажут о личной жизни персонажей. Платонов (Алексеев Камашко) решает сделать Швецовой предложение. Но на горизонте появляется ее бывший муж — Дмитрий Луганский (Мирослав Малич). Дочь главной героини Злата (Злата Ковальчук) преподносит маме очередной "сюрприз" — берется за опасное журналистское расследование.
"Новый сезон будет очень насыщенным и по концентрации героев в сценах, и по разнообразию историй, — приводят слова Анны Ковальчук.
У остальных коллег тоже будет не меньше домашних проблем. Например, Людмила Колонкова (Ольга Павловец), лучшая подруга Марии Сергеевны, выйдя из декрета, начинает разрываться между работой и маленьким сыном.

"Сейчас моя героиня Людмила – мать-одиночка, при этом она неунывающая оптимистка. Мне много раз приходилось играть майоров юстиции, но Колонкова заметно отличается от других моих героинь. Она все делает сама, энергичная, предприимчивая, бывает вспыльчивой и импульсивной, но это не мешает ей быть хорошим и надежным другом Швецовой", — комментирует Павловец.

Режиссер нового сезона — Максим Демченко, снявший до этого "Доктора Рихтера. Продолжение" и "Ключ от всех дверей".
Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в "Тайнах следствия" также появятся Александр Носик, Павел Савинков, Александр Мартынов и Вадим Андреев.
Увидеть, как Мария Швецова вновь берется за дело, можно будет в 21:20 по московскому времени на телеканале "Россия".
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