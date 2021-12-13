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На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия"

На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия" - РИА Новости, 13.12.2021

На телеканале "Россия" выходит новый сезон "Тайн следствия"

В этот понедельник на "России" состоится премьера нового, 21-го по счету, сезона детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:27

2021-12-13T20:27

2021-12-13T20:27

культура

александр носик

александр мартынов

новости культуры

кино и сериалы

вадим андреев

анна ковальчук

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В этот понедельник на "России" состоится премьера нового, 21-го по счету, сезона детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, сообщили в пресс-службе телеканала. Подполковнику юстиции Марии Швецовой (Ковальчук) предстоит расследовать новые преступления и раскрывать тайны. В этом ей поможет команда высококлассных специалистов. Среди самых запутанных дел — убийство звездной пары фигуристов, расправа над дочерью влиятельного предпринимателя и гражданином Аргентины. Помимо работы над преступлениями, создатели нового сезона "Тайн следствия" также расскажут о личной жизни персонажей. Платонов (Алексеев Камашко) решает сделать Швецовой предложение. Но на горизонте появляется ее бывший муж — Дмитрий Луганский (Мирослав Малич). Дочь главной героини Злата (Злата Ковальчук) преподносит маме очередной "сюрприз" — берется за опасное журналистское расследование. У остальных коллег тоже будет не меньше домашних проблем. Например, Людмила Колонкова (Ольга Павловец), лучшая подруга Марии Сергеевны, выйдя из декрета, начинает разрываться между работой и маленьким сыном. Режиссер нового сезона — Максим Демченко, снявший до этого "Доктора Рихтера. Продолжение" и "Ключ от всех дверей". Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в "Тайнах следствия" также появятся Александр Носик, Павел Савинков, Александр Мартынов и Вадим Андреев.Увидеть, как Мария Швецова вновь берется за дело, можно будет в 21:20 по московскому времени на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20211207/teaser-1762551794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр носик, александр мартынов, новости культуры, кино и сериалы, вадим андреев, анна ковальчук