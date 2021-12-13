https://ria.ru/20211213/pravitelstvo-1763549225.html

В Чехии новое правительство назначат 17 декабря

В Чехии новое правительство назначат 17 декабря - РИА Новости, 13.12.2021

В Чехии новое правительство назначат 17 декабря

Президент Чехии Милош Земан назначит новое правительство страны в пятницу, 17 декабря, сообщил на пресс-конференции после встречи с Земаном назначенный в конце... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:09

2021-12-13T20:09

2021-12-13T20:30

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ПРАГА, 13 дек – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан назначит новое правительство страны в пятницу, 17 декабря, сообщил на пресс-конференции после встречи с Земаном назначенный в конце ноября премьером лидер выигравшего октябрьские парламентские выборы движения "Вместе" Петр Фиала."Президент республики Милош Земан подтвердил мне, что назначит новое правительство страны, сформированное нами по итогам октябрьских парламентских выборов, в пятницу, 17 декабря, в том составе, который я представил ему ранее", - сказал Фиала.Ранее Земан выражал сомнения в отношении кандидата на пост главы МИД Яна Липавского.По мнению Земана, как сообщил 10 декабря его пресс-секретарь Иржи Овчачек, Липавский не имеет ясно выраженную позицию по тематике сотрудничества стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия), а также в отношении близкого союзника Чехии, Израиля, что противоречит программному заявлению партий новой правящей коалиции. Кроме того, Земан заявил о низкой профессиональной квалификации кандидата на пост главы МИД, которая, кроме прочего, заключается в том, что он не имеет высшего образования.В ответ на это Фиала заявил в воскресенье, что если Земан не утвердит состав кабмина в том варианте, в каком его представила ему новая правящая коалиция, то он обратится с жалобой на действия президента в Конституционный суд.В итоге Земан, по словам Фиалы, во время их встречи в понедельник выразил согласие со всеми представленными кандидатами на посты министров. Лишь заболевший коронавирусом кандидат на пост главы минсельхоза будет утвержден позднее, после выздоровления.

https://ria.ru/20211128/chekhiya-1761125336.html

https://ria.ru/20211207/chekhiya-1762568739.html

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в мире, чехия, милош земан, петр фиала, венгрия, словакия