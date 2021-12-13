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Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали

Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали - РИА Новости, 13.12.2021

Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали

Пожар на территории склада с резиной на Крымском валу в российской столице локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:51

2021-12-13T19:51

2021-12-13T20:18

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

парк культуры имени горького

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар на территории склада с резиной на Крымском валу в российской столице локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в экстренных службах информировали о возгорании склада с резиной на территории московского Парка Горького, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Позднее в главке МЧС уточняли, что пожар на складе на Крымском Валу не имеет отношения к Парку Горького."В 19.43 пожар локализован", - говорится в сообщении.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в Парке Горького в Москве Кадры пожара в Парке Горького в Москве 2021-12-13T19:51 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парк культуры имени горького, видео