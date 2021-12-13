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Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали
Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали - РИА Новости, 13.12.2021
Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали
Пожар на территории склада с резиной на Крымском валу в российской столице локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:51
2021-12-13T19:51
2021-12-13T20:18
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
парк культуры имени горького
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар на территории склада с резиной на Крымском валу в российской столице локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в экстренных службах информировали о возгорании склада с резиной на территории московского Парка Горького, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Позднее в главке МЧС уточняли, что пожар на складе на Крымском Валу не имеет отношения к Парку Горького."В 19.43 пожар локализован", - говорится в сообщении.
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Кадры пожара в Парке Горького в Москве
Кадры пожара в Парке Горького в Москве
2021-12-13T19:51
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парк культуры имени горького, видео
19:51 13.12.2021 (обновлено: 20:18 13.12.2021)
Пожар в районе Парка Горького в Москве локализовали
Пожар на складе на Крымском валу в районе Парка Горького в Москве локализовали