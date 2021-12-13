https://ria.ru/20211213/pozhar-1763544754.html

На территории Парка Горького в Москве загорелся склад

На территории Парка Горького в Москве загорелся склад - РИА Новости, 13.12.2021

На территории Парка Горького в Москве загорелся склад

Здание склада горит на территории столичного Парка Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:39

2021-12-13T19:39

2021-12-13T21:08

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Здание склада горит на территории столичного Парка Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого поднимается столб черного дыма.Согласно данным МЧС, "18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание предварительно складского здания".Дополняется, что площадь возгорания пока уточняется, сведений о пострадавших не поступало.В экстренных службах сообщили, что на Крымском валу в Москве горит клад с резиной на площади 100 квадратных метров."Горит склад с резиной, площадь возгорания 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211213/pozhar-1763390464.html

москва

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На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП 2021-12-13T19:39 true PT0M17S

Кадры пожара в Парке Горького в Москве Кадры пожара в Парке Горького в Москве 2021-12-13T19:39 true PT0M26S

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)