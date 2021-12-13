https://ria.ru/20211213/pozhar-1763544754.html
На территории Парка Горького в Москве загорелся склад
На территории Парка Горького в Москве загорелся склад - РИА Новости, 13.12.2021
На территории Парка Горького в Москве загорелся склад
Здание склада горит на территории столичного Парка Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:39
2021-12-13T19:39
2021-12-13T21:08
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Здание склада горит на территории столичного Парка Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого поднимается столб черного дыма.Согласно данным МЧС, "18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание предварительно складского здания".Дополняется, что площадь возгорания пока уточняется, сведений о пострадавших не поступало.В экстренных службах сообщили, что на Крымском валу в Москве горит клад с резиной на площади 100 квадратных метров."Горит склад с резиной, площадь возгорания 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211213/pozhar-1763390464.html
москва
РИА Новости
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На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП
На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП
2021-12-13T19:39
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Кадры пожара в Парке Горького в Москве
Кадры пожара в Парке Горького в Москве
2021-12-13T19:39
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:39 13.12.2021 (обновлено: 21:08 13.12.2021)
На территории Парка Горького в Москве загорелся склад
На территории Парка Горького в Москве загорелся склад, сведений о пострадавших нет