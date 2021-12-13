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В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке
В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке - РИА Новости, 13.12.2021
В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке
Площадь пожара на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где горят три ангара, увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:02
2021-12-13T08:02
2021-12-13T09:25
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Площадь пожара на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где горят три ангара, увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.Ранее на сайте регионального ГУ МЧС сообщалось, что ангары горят на территории вещевого рынка на площади 400 "квадратов" по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 52. К ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:02 13.12.2021 (обновлено: 09:25 13.12.2021)
В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке
В Санкт-Петербурге загорелись три ангара на территории вещевого рынка