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В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке

В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке - РИА Новости, 13.12.2021

В Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке

Площадь пожара на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где горят три ангара, увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:02

2021-12-13T08:02

2021-12-13T09:25

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Площадь пожара на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где горят три ангара, увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.Ранее на сайте регионального ГУ МЧС сообщалось, что ангары горят на территории вещевого рынка на площади 400 "квадратов" по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 52. К ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия