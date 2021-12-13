Песков рассказал о работе над "Северным потоком — 2" с немецким регулятором
Пресс-секретарь Песков: работа по "Северному потоку — 2" идет, компания выполняет требования
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Техническая работа с регулятором по "Северному потоку — 2" идет, компания выполняет все требования, заявил в понедельник пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что трубопровод "Северный поток — 2" пока не соответствует европейскому праву и потому сейчас не может быть одобрен.
"С регулятором продолжается работа, компания выполняется все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения, такая техническая бюрократическая работа, и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперед", - сказал Песков, комментируя заявление.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.