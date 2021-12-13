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https://ria.ru/20211213/potok-1763459018.html
Песков рассказал о работе над "Северным потоком — 2" с немецким регулятором
Песков рассказал о работе над "Северным потоком — 2" с немецким регулятором - РИА Новости, 13.12.2021
Песков рассказал о работе над "Северным потоком — 2" с немецким регулятором
Техническая работа с регулятором по "Северному потоку — 2" идет, компания выполняет все требования, заявил в понедельник пресс-секретарь президент РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:44
2021-12-13T13:44
экономика
дмитрий песков
северный поток — 2
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Техническая работа с регулятором по "Северному потоку — 2" идет, компания выполняет все требования, заявил в понедельник пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что трубопровод "Северный поток — 2" пока не соответствует европейскому праву и потому сейчас не может быть одобрен."С регулятором продолжается работа, компания выполняется все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения, такая техническая бюрократическая работа, и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперед", - сказал Песков, комментируя заявление.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
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экономика, дмитрий песков, северный поток — 2, россия, анналена бербок
13:44 13.12.2021
 
Песков рассказал о работе над "Северным потоком — 2" с немецким регулятором

Пресс-секретарь Песков: работа по "Северному потоку — 2" идет, компания выполняет требования

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Техническая работа с регулятором по "Северному потоку — 2" идет, компания выполняет все требования, заявил в понедельник пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что трубопровод "Северный поток — 2" пока не соответствует европейскому праву и потому сейчас не может быть одобрен.
"С регулятором продолжается работа, компания выполняется все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения, такая техническая бюрократическая работа, и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперед", - сказал Песков, комментируя заявление.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 12:25
Глава МИД Германии объяснила свое заявление о "Северном потоке — 2"
 
ЭкономикаДмитрий ПесковСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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