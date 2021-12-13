https://ria.ru/20211213/potok-1763433423.html

Глава МИД Германии объяснила свое заявление о "Северном потоке — 2"

Глава МИД Германии объяснила свое заявление о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.12.2021

Глава МИД Германии объяснила свое заявление о "Северном потоке — 2"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила свои слова о "несоответствии праву ЕС" газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:25

2021-12-13T12:25

2021-12-13T13:46

экономика

германия

еврокомиссия

мид германии

северный поток — 2

анналена бербок

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила свои слова о "несоответствии праву ЕС" газопровода "Северный поток — 2".Накануне в интервью телеканалу ZDF она сказала, что трубопровод не могут одобрить, поскольку он не соответствует энергетическим правилам Евросоюза. Министр напомнила, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию оператора "Северного потока — 2" — компанию Nord Sream 2 AG, так как для прохождения процедуры он должен отвечать требованиям Третьего энергопакета ЕС. В частности, речь идет об анбандлинге — разделении организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа."Это было сделано еще несколько дней назад агентством", — указала Бербок перед встречей министров иностранных дел Евросоюза, отвечая на вопрос, кто признал проект не соответствующим правилам."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211213/gaz-1763385428.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-12-13T12:25 true PT2M30S

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экономика, германия, еврокомиссия, мид германии, северный поток — 2, анналена бербок