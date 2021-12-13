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https://ria.ru/20211213/potok-1763399521.html
Эксперт оценил заявление главы МИД Германии по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил заявление главы МИД Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 13.12.2021
Эксперт оценил заявление главы МИД Германии по "Северному потоку — 2"
Трубопровод "Северный поток 2" будет запущен, а слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что он пока не согласован, связаны с желанием немецкой стороны... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:54
2021-12-13T09:54
экономика
федор лукьянов
германия
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
анналена бербок
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток 2" будет запущен, а слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что он пока не согласован, связаны с желанием немецкой стороны добиться более выгодных условий его эксплуатации во время переговоров с Еврокомиссией, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее Бербок заявила, что "Северный поток 2" пока не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права. По словам Бербок, кроме того стоит вопрос безопасности.Как отметил эксперт, позиция Бербок всегда была против "Северного потока 2", естественно, что именно она продолжает выступать против трубопровода."Это не сенсация совсем, потому что после того, как Соединенные Штаты свои возражения свели к минимуму в результате уговоров и договоренностей (экс-канцлера Ангела) Меркель, то есть они фактически отказались от идеи блокирования (трубопровода) и передали это всё обратно в Европу. Но а в Европе своя расстановка сил есть на этот счет. Есть довольно заметная группа стран, которая категорически против", - сказал Лукьянов РИА Новости.По его словам, более важно, что вступают в силу европейские правила и нормы, которые действительно нужно применять, чтобы в процессе уже окончательного утверждения добиваться более благоприятных условий для европейской стороны относительно эксплуатации трубопровода, что и происходит."Бербок не сказала, что (трубопровод) не будет работать, она сказала, что пока не соответствует (требованиям). Это означает, что, вероятно, будет новый торг с Еврокомиссией об условиях эксплуатации, о принципах распределения выгоды и так далее. Это дело муторное, но, с другой стороны, "Газпром" с этим живет уже много лет и десятилетий. Я думаю, что в результате доторгуются до каких-то взаимоприемлемых условий", - отметил Лукьянов.По мнению эксперта, ситуация с вводом "Северного потока 2" в эксплуатацию все равно уже предрешена, он будет запущен."Конечно, процесс (торга) будет продолжаться. Но я уверен, что результат все равно предрешен. Потому что готовый, построенный газопровод, который нужен Германии для стабилизации, для гарантий, он безусловно будет запущен. Но торговаться за условия - святое дело", - подчеркнул Лукьянов.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
https://ria.ru/20211212/polsha-1763327923.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, федор лукьянов, германия, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, анналена бербок
09:54 13.12.2021
 
Эксперт оценил заявление главы МИД Германии по "Северному потоку — 2"

Эксперт Лукьянов: глава МИД Германии Бербок всегда была против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток 2" будет запущен, а слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что он пока не согласован, связаны с желанием немецкой стороны добиться более выгодных условий его эксплуатации во время переговоров с Еврокомиссией, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее Бербок заявила, что "Северный поток 2" пока не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права. По словам Бербок, кроме того стоит вопрос безопасности.
Как отметил эксперт, позиция Бербок всегда была против "Северного потока 2", естественно, что именно она продолжает выступать против трубопровода.
"Это не сенсация совсем, потому что после того, как Соединенные Штаты свои возражения свели к минимуму в результате уговоров и договоренностей (экс-канцлера Ангела) Меркель, то есть они фактически отказались от идеи блокирования (трубопровода) и передали это всё обратно в Европу. Но а в Европе своя расстановка сил есть на этот счет. Есть довольно заметная группа стран, которая категорически против", - сказал Лукьянов РИА Новости.
По его словам, более важно, что вступают в силу европейские правила и нормы, которые действительно нужно применять, чтобы в процессе уже окончательного утверждения добиваться более благоприятных условий для европейской стороны относительно эксплуатации трубопровода, что и происходит.
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"Бербок не сказала, что (трубопровод) не будет работать, она сказала, что пока не соответствует (требованиям). Это означает, что, вероятно, будет новый торг с Еврокомиссией об условиях эксплуатации, о принципах распределения выгоды и так далее. Это дело муторное, но, с другой стороны, "Газпром" с этим живет уже много лет и десятилетий. Я думаю, что в результате доторгуются до каких-то взаимоприемлемых условий", - отметил Лукьянов.
По мнению эксперта, ситуация с вводом "Северного потока 2" в эксплуатацию все равно уже предрешена, он будет запущен.
"Конечно, процесс (торга) будет продолжаться. Но я уверен, что результат все равно предрешен. Потому что готовый, построенный газопровод, который нужен Германии для стабилизации, для гарантий, он безусловно будет запущен. Но торговаться за условия - святое дело", - подчеркнул Лукьянов.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
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ЭкономикаФедор ЛукьяновГерманияЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Анналена Бербок
 
 
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