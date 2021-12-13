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https://ria.ru/20211213/potok-1763382630.html
Новые правители Германии решили поставить крест на "Северном потоке — 2"
Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.12.2021
Новые правители Германии решили поставить крест на "Северном потоке — 2"
Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок заявила в интервью телеканалe ZDF о "невозможности" одобрить... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T00:30
2021-12-13T01:01
в мире
германия
москва
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок заявила в интервью телеканалe ZDF о "невозможности" одобрить газопровод "Северный поток — 2" на сегодняшний день.По ее словам, новая правящая коалиция в ФРГ договорилась, что такие проекты должны соответствовать европейскому энергетического законодательству.Глава немецкого внешнеполитического ведомства утверждает, что трубопровод "по-прежнему не удовлетворяет требованиям европейского законодательства", а "вопросы безопасности остаются открытыми", не уточнив, что имеет в виду под несоответствием праву ЕС.Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2" и обвиняла Россию в "шантаже" из-за рекордного роста цен на газ. Москва заявляла о своей непричастности к ситуации на топливном рынке ЕС."Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Германия пока приостановила сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html
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в мире, германия, москва, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
00:30 13.12.2021 (обновлено: 01:01 13.12.2021)
 
Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о невозможности пока одобрить газопровод "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровод "Северный поток — 2"
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок заявила в интервью телеканалe ZDF о "невозможности" одобрить газопровод "Северный поток — 2" на сегодняшний день.
По ее словам, новая правящая коалиция в ФРГ договорилась, что такие проекты должны соответствовать европейскому энергетического законодательству.

"И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен", — высказалась Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства утверждает, что трубопровод "по-прежнему не удовлетворяет требованиям европейского законодательства", а "вопросы безопасности остаются открытыми", не уточнив, что имеет в виду под несоответствием праву ЕС.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 04:27
FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии
Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2" и обвиняла Россию в "шантаже" из-за рекордного роста цен на газ. Москва заявляла о своей непричастности к ситуации на топливном рынке ЕС.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Германия пока приостановила сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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В миреГерманияМоскваЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена Бербок
 
 
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