https://ria.ru/20211213/postradavshiy-1763543059.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове - РИА Новости, 13.12.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове

Врачи оценивают состояние пострадавшего при обрушении стены расселенного дома в центре Саратова как средней степени тяжести, сообщил глава города Михаил Исаев. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:26

2021-12-13T19:26

2021-12-13T19:26

происшествия

саратов

михаил исаев

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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшего при обрушении стены расселенного дома в центре Саратова как средней степени тяжести, сообщил глава города Михаил Исаев.Ранее в правительстве региона сообщили, что стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья обрушилась, предположительно, в ходе работ по демонтажу здания, в результате под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован. По данным следствия, спасатели не обнаружили других людей под завалами."Пострадал человек, у него зафиксированы травмы средней тяжести. Также поврежден его автомобиль", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.Глава города потребовал детально разобраться в обстоятельствах происшествия."Подрядчик, ИП (индивидуальный предприниматель) Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и пересмотреть подходы к своей работе. Техника безопасности должна безукоснительно соблюдаться", - подчеркнул он.

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Кадры обрушенной стены аварийного дома в Саратове Стена расселенного дома обрушилась в центре Саратова во время демонтажа, завалило два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован – власти 2021-12-13T19:26 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, саратов, михаил исаев, видео