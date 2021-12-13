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Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове - РИА Новости, 13.12.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове
Врачи оценивают состояние пострадавшего при обрушении стены расселенного дома в центре Саратова как средней степени тяжести, сообщил глава города Михаил Исаев. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:26
2021-12-13T19:26
2021-12-13T19:26
происшествия
саратов
михаил исаев
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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшего при обрушении стены расселенного дома в центре Саратова как средней степени тяжести, сообщил глава города Михаил Исаев.Ранее в правительстве региона сообщили, что стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья обрушилась, предположительно, в ходе работ по демонтажу здания, в результате под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован. По данным следствия, спасатели не обнаружили других людей под завалами."Пострадал человек, у него зафиксированы травмы средней тяжести. Также поврежден его автомобиль", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.Глава города потребовал детально разобраться в обстоятельствах происшествия."Подрядчик, ИП (индивидуальный предприниматель) Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и пересмотреть подходы к своей работе. Техника безопасности должна безукоснительно соблюдаться", - подчеркнул он.
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Кадры обрушенной стены аварийного дома в Саратове
Стена расселенного дома обрушилась в центре Саратова во время демонтажа, завалило два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован – власти
2021-12-13T19:26
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PT0M14S
РИА Новости
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происшествия, саратов, михаил исаев, видео
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Саратове
Врачи оценили состояние пострадавшего при ЧП в Саратове как средней тяжести
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости.
Врачи оценивают состояние пострадавшего при обрушении стены расселенного дома в центре Саратова
как средней степени тяжести, сообщил глава города Михаил Исаев
.
Ранее в правительстве региона сообщили, что стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья обрушилась, предположительно, в ходе работ по демонтажу здания, в результате под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован. По данным следствия, спасатели не обнаружили других людей под завалами.
"Пострадал человек, у него зафиксированы травмы средней тяжести. Также поврежден его автомобиль", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.
Глава города потребовал детально разобраться в обстоятельствах происшествия.
"Подрядчик, ИП (индивидуальный предприниматель) Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и пересмотреть подходы к своей работе. Техника безопасности должна безукоснительно соблюдаться", - подчеркнул он.